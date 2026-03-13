Thomas Müller geht mit Vancouver Whitecaps im CONCACAF Champions Cup baden

Thomas Müller und die Vancouver Whitecaps haben im CONCACAF Champions Cup eine herbe Niederlage gegen einen Ligakonkurrenten einstecken müssen.

Die Whitecaps, bei denen der 36-jährige Ex-Bayern-Profi seit vergangenem Jahr unter Vertrag steht, mussten sich am Donnerstagabend geschlagen geben. Paul Arriola traf doppelt (45. und 58. Minute), Paul Rothrock sorgte in der 70. Minute für den Endstand.

Müller stand über die volle Spielzeit auf dem Platz und hatte in der Nachspielzeit die größte Chance der Kanadier: Ein Volley des Routiniers landete nur an der Latte. Ansonsten blieb der Angreifer blass.