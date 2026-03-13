- Anzeige -
- Anzeige -
0:3 im Achtelfinal-Hinspiel

Thomas Müller geht mit Vancouver Whitecaps im CONCACAF Champions Cup baden

  • Veröffentlicht: 13.03.2026
  • 12:12 Uhr
  • ran.de

Thomas Müller und die Vancouver Whitecaps haben im CONCACAF Champions Cup eine herbe Niederlage gegen einen Ligakonkurrenten einstecken müssen.

Thomas Müller hat mit den Vancouver Whitecaps das Achtelfinal-Hinspiel im CONCACAF Champions Cup deutlich verloren. Gegen die Seattle Sounders setzte es eine 0:3-Niederlage.

Die Whitecaps, bei denen der 36-jährige Ex-Bayern-Profi seit vergangenem Jahr unter Vertrag steht, mussten sich am Donnerstagabend geschlagen geben. Paul Arriola traf doppelt (45. und 58. Minute), Paul Rothrock sorgte in der 70. Minute für den Endstand.

Müller stand über die volle Spielzeit auf dem Platz und hatte in der Nachspielzeit die größte Chance der Kanadier: Ein Volley des Routiniers landete nur an der Latte. Ansonsten blieb der Angreifer blass.

- Anzeige -
- Anzeige -

Müller gibt sich kämpferisch: "Wir sind noch nicht fertig"

Nach dem Abpfiff zeigte sich Müller beim Streaming-Sender "OneSoccer" kämpferisch: "Wir sind noch nicht fertig. 3:0 ist ein sehr schwieriges Ergebnis, aber nicht unmöglich. Das ist unsere Einstellung. Es ist Halbzeit, und wir werden nächste Woche versuchen, zurückzuschlagen.“

Das Rückspiel findet am kommenden Donnerstag um 4 Uhr deutscher Zeit statt. In der laufenden MLS-Saison sind die Whitecaps nach drei Siegen zum Start Tabellenzweiter der Western Conference – Müller hat dort bereits zwei Treffer erzielt.

- Anzeige -
Mehr News und Videos
imago images 1073999634
News

Erster Hecking-Rausschmiss in Wolfsburg

  • 13.03.2026
  • 13:25 Uhr
Auslosung Europa League
News

Europa League 2025/26 live: Spielplan, deutsche Klubs, Übertragung im TV & Stream

  • 13.03.2026
  • 13:22 Uhr
Thioune will nachlegen
News

Werder will nachlegen: "Sind auf einem guten Weg"

  • 13.03.2026
  • 12:52 Uhr
Stuttgart - Porto
News

FC Porto vs. VfB Stuttgart live: Europa League im TV, Livestream und Ticker

  • 13.03.2026
  • 12:32 Uhr
imago images 1073832179
News

Umbruch beim BVB: Zwei Stars gehen im Sommer

  • 13.03.2026
  • 12:30 Uhr
Verärgert: Fabian Hürzeler
News

Hürzeler erklärt und erneuert Arsenal-Kritik - auch persönlich

  • 13.03.2026
  • 12:28 Uhr
Zweikampf zwischen Viktor Gyokeres (Arsenal London) und Robert Andrich (Bayer Leverkusen) GER, Bayer Leverkusen gegen Arsenal London, Fussball, Champions League, Achtelfinale, Spielzeit 2025 2026, ...
News

FC Arsenal vs. Leverkusen live: Wer zeigt die Champions League im TV, Stream und Ticker?

  • 13.03.2026
  • 12:02 Uhr
MatkovicUpdate
News

Neuer Olic? Präsident bestätigt FCB-Interesse an Kroatien-Talent

  • 13.03.2026
  • 12:00 Uhr
Bittere Nachricht für Sands
News

Sands fehlt St. Pauli bis Saisonende

  • 13.03.2026
  • 12:00 Uhr
Funkel ist offen für eine Rückkehr auf die Trainerbank
News

Rückkehr in die Bundesliga? Funkel hat "Bock"

  • 13.03.2026
  • 11:59 Uhr