Im Spiel gegen Borussia Dortmund muss Bayern-Trainer Vincent Kompany auf eine Not-Abwehr bauen. Gleich fünf Spieler, die in der Defensive spielen könnten, stehen nicht zur Verfügung. Der FC Bayern München ist gegen Borussia Dortmund im Bundesliga-Klassiker (Samstag ab 18:30 Uhr im Liveticker) eigentlich klarer Favorit. Allerdings haben die Münchner immer noch arge Verletzungsprobleme, vor allem in der Abwehr. Gegen den BVB muss Trainer Vincent Kompany offenbar auf eine Not-Abwehr setzen.

In der Zentrale sind die beiden Nationalspieler Jonathan Tah und Dayot Upamecano zwar fit. Dahinter wird es jedoch eng. Ersatzmann Minjae Kim hatte zuletzt wohl mit Problemen an der Schulter und am Fuß zu kämpfen und kehrte gerade erst von der langen Länderspielreise mit der südkoreanischen Nationalmannschaft zurück. Dies berichtet die "Sport Bild". Deutlich mehr als in der Innenverteidigung drückt der Schuh jedoch auf Außen.

