Borussia Dortmund: Kehrt Mats Hummels zum BVB zurück? Mehrere Rollen möglich

Mats Hummels hat angekündigt, im Sommer seine Karriere zu beenden. Doch wie geht es danach weiter? Bei Borussia Dortmund wäre er wohl herzlich willkommen - aber in welcher Rolle?

BVB: Mats Hummels ins operative Geschäft?

Die Borussia will Hummels demnach auf lange Sicht in den Verein einbinden. So wie andere Vereinslegenden zuvor bereits (Lars Ricken, Sebastian Kehl, Michael Zorc).

Auch ab der kommenden Saison bereits könnte Hummels einen Platz im operativen Geschäft des BVB bekommen. Der Posten des Leiters der Lizenzspieler ist aktuell vakant. Den hatte zuvor Kehl bekleidet, der zum Sportdirektor befördert worden war.