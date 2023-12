Anzeige Bayern-Präsident Herbert Hainer sprach nach dem 3:0-Sieg gegen Stuttgart bei ran unter anderem über die Kaderplanung im Winter und auch die Proteste gegen den DFL-Investoren-Deal. Aus der Allianz Arena berichtet Stefan Kumberger Der FC Bayern München hat sich nach der 1:5-Klatsche bei Eintracht Frankfurt in der Bundesliga eindrucksvoll rehabilitiert. Der Rekordmeister gewann zum Abschluss des 15. Spieltages gegen das bisherige Überraschungsteam VfB Stuttgart souverän mit 3:0 (1:0). Damit bleiben die Münchner, die ein Spiel weniger als Tabellenführer Bayer Leverkusen bestritten haben, weiterhin der härteste Verfolger der "Werkself". Nach dem überzeugenden Erfolg im Südgipfel erklärte Bayern-Präsident Herbert Hainer im Interview mit ran unter anderem die Pläne rund um den Kader der Münchner für die Wintertransfer-Periode. Außerdem sprach er über seine Eindrücke der Fan-Proteste gegen den kürzlich beschlossenen Investoren-Deal der DFL.

ran: Herr Hainer, jetzt steht zwar noch das Spiel gegen Wolfsburg an. Aber wie fällt denn ihre bisherige Bilanz für das Kalenderjahr 2023 aus? Herbert Hainer: Naja, es war sehr unterschiedlich, würde ich sagen. Wenn ich die Rückrunde der letzten Saison anschaue, dann haben wir nicht so toll gespielt am Ende des Tages. Aber dennoch haben wir die Deutsche Meisterschaft gewonnen. In der bisherigen Hinrunde der laufenden Saison haben wir sehr gut gespielt. Wenn ich es recht im Kopf habe, haben wir 11 von 14 Spielen gewonnen. Das sieht sehr gut aus. Gegen den VfB war das eine absolut überzeugende und überragende Leistung. Der Sieg war in der Höhe glaube ich auch absolut verdient, wir waren sehr dominant. Jetzt müssen wir noch in Wolfsburg das letzte Spiel des Jahres gut spielen, damit wir mit einem guten Gefühl in die Weihnachtspause gehen.

Die Noten zur Bayern-Machtdemonstration gegen Stuttgart

Der FC Bayern gewinnt das Spitzenspiel am 15. Spieltag gegen den VfB Stuttgart souverän mit 3:0 (1:0). Teilweise ist es eine Machtdemonstration des Rekordmeisters. ran zeigt die Noten beider Teams in der Einzelkritik. © 2023 Getty Images Manuel Neuer

Beschäftigungslos in beiden Halbzeiten. Ein erstaunlich entspannter Abend für Neuer. ran-Note: 3 © IMAGO/Ulrich Wagner Konrad Laimer

Solide Leistung als Rechtsverteidiger. Hat eine sehr gute Chance in der ersten Halbzeit, konzentriert sich ansonsten auf die Defensivarbeit. ran-Note: 3 © Eibner Dayot Upamecano

Verhältnismäßig ruhiger Abend für den Franzosen. Ist immer am richtigen Fleck. Souverän. ran-Note: 2 © MIS Min-Jae Kim

Köpft ein Tor, das wegen Abseits nicht zählt, bereitet per Kopf das 2:0 vor und erzielt das 3:0 auch noch selbst. Natürlich per Kopf. Ach ja, defensiv hatte der Innenverteidiger übrigens auch alles im Griff. ran-Note: 1 © MIS Alphonso Davies

Wird defensiv wenig gefordert, kann sich immer wieder mit nach vorne einschalten. Ordentliches Spiel des Kanadiers. ran-Note: 3 © 2023 Getty Images Aleksandar Pavlovic

Erst zum zweiten Mal in der Startelf, aber ohne Angst oder Respekt. Der 19-Jährige erfüllt seine Aufgaben als defensiver Mittelfeldarbeiter sehr gut. Darf - nach langer Absprache mit Sane - den Freistoß, der zum 2:0 führt, treten. Auch die Ecke, die zum 3:0 führt, kommt von ihm. ran-Note: 1 © 2023 Getty Images Raphael Guerreiro

Starke erste Halbzeit auf der defensiven Mittelfeldposition. Fängt viel ab, läuft viel, dirigiert viel. In der zweiten Halbzeit weniger auffällig. ran-Note: 3 © 2023 Getty Images Leroy Sane

Auffälligster Akteur bei den Bayern in der ersten Halbzeit. Begeistert immer wieder mit feiner Ballbehandlung. Bereitet das 1:0 vor, vergibt aber große Chancen in der 28. und 36. Minute. Kommt in der zweiten Hälfte nicht mehr so sehr zum Zug. ran-Note: 3 © Nordphoto Thomas Müller

Agiert als zweite Spitze neben Kane und ist emsig wie immer. Leitet das 1:0 durch einen Ballgewinn im Mittelfeld ein (2.), sein 2:0 kurz vor der Pause wird wegen Abseitsstellung aberkannt. ran-Note: 3 © Revierfoto Jamal Musiala

Hilft vor allem defensiv viel mit. Nur ein, zwei feine Aktionen in der Offensive. ran-Note: 3 © Jan Huebner Harry Kane

Wie mittlerweile gewohnt: Bayerns Torjäger lässt sich immer wieder fallen und schaltet sich in das Mittelfeldspiel der Bayern mit ein. Und auch das ist man inzwischen gewohnt: Der Engländer macht seine Tore. Das wichtige 1:0 (2.) und das nicht minder wichtige 2:0 (56.). ran-Note: 1 © Nordphoto Mathys Tel

Wird in der 83. Minute eingewechselt. ran-Note: ohne Bewertung © 2023 Getty Images Eric Maxim Choupo-Moting

Wird in der 83. Minute eingewechselt. ran-Note: ohne Bewertung © 2023 Getty Images Frans Krätzig

Wird in der 89. Minute eingewechselt. ran-Note: ohne Bewertung © IMAGO/Ulmer/Teamfoto Alexander Nübel

Sieht beim frühen Gegentreffer gar nicht gut aus, macht dieses Lapsus aber mit seinen tollen Paraden gegen Sane in der 29. Minute und Kane in der 40. Minute wieder wett. Bei den anderen Gegentreffern chancenlos. ran-Note: 3 © Kirchner-Media Josha Vagnoman

Versucht sich mit Ausflügen nach vorne einen Namen zu machen. Blamiert sich mit seinem Handspiel in der 24. Minute. Der folgende Freistoß führt prompt zum zweiten Münchner Tor (wegen Abseitsstellung aber nicht gegeben). Insgesamt zu ungestüm. Deutlichster Beweis: Den Freistoß, der zum 2:0 für Bayern führt, verschuldet er auch. Wird in der 83. Minute ausgewechselt. ran-Note: 5 © MIS Waldemar Anton

Im ersten Abschnitt lange Zeit Stuttgarts Bester, der einige Fehler seiner Vorder- und Nebenleute ausbügelt. Kurz vor der Pause dann gegen Kane aber ohne Orientierung – da rettet ihn Nübel. Wird in der 59. Minute ausgewechselt. ran-Note: 3 © 2023 Getty Images Dan-Axel Zagadou

Muss sich größtenteils mit Kane herumschlagen – da kann man nicht immer gut aussehen. Macht seine Sache aber grundsätzlich nicht schlecht. ran-Note: 3 © kolbert-press Maximilian Mittelstädt

Ein Muster an Einsatz und Willen, aber mit großen Problemen mit Musiala. Der überrumpelt ihn in Halbzeit 2 immer häufiger. ran-Note: 3 © Nordphoto Atakan Karazor

Ist der Ausgangspunkt für den frühen Gegentreffer. Wirkt in manchen Situationen arg hölzern, wächst aber im Laufe der ersten Halbzeit ein bisschen ins Spiel hinein. Verliert vor dem 2:0 und dem 3:0 der Bayern jeweils den entscheidenden Luftzweikampf gegen Kim. ran-Note: 6 © Revierfoto Angelo Stiller

Bekommt gegen das zwangsweise nur zusammengestellte Bayern-Mittelfeld keinen Zugriff. Verhakt sich auf engem Raum immer wieder und bleibt ohne Einfluss. Einsatz kann man ihm aber nicht absprechen. ran-Note: 3 © 2023 Getty Images Enzo Millot

Einer der aktivsten Stuttgarter in Halbzeit 1 – auch dank seiner Einsatzfreude und guter Absprachen mit Undav. Leistet sich nach der Pause häufiger Fehlpässe und wird in der 59. Minute ausgewechselt. ran-Note: 3 © 2023 Getty Images Chris Führich

In den ersten 45 Minuten nahezu unsichtbar und einer Zweikampfquote von zehn Prozent. Steigert sich nicht und wir in der 59. Minute ausgewechselt. ran-Note: 5 © Kirchner-Media Deniz Undav

Glänz durch die Tatsache, dass er in der Offensive überall zu finden ist und seine robuste Zweikampfführung. Der Punch fehlt ihm aber, weil er im letzten Drittel zu überhastet agiert. Wird 13 Minuten vor dem Schlusspfiff ausgewechselt. ran-Note: 3 © kolbert-press Serhou Guirassy

Viel unterwegs und engagiert, bekommt die Bälle aber nicht entsprechend serviert, sondern muss sich zwischen den bayerischen Innenverteidigern aufreiben – vor allem Upamecano macht es ihm sehr schwer. ran-Note: 3 © 2023 Getty Images Jamie Leweling

Wird in der 59. Minute eingewechselt. Hat ein paar gute Aktionen – mehr aber auch nicht. Zu dominant sind die Bayern. ran-Note: 3 © 2023 Getty Images Silas Katompa Mvumpa

Ist aber der 59. Minute mit von der Partie. Gibt sich Mühe, tut sich aber gegen Laimer ebenfalls schwer. Bleibt defensiv wie offensiv fast gänzlich ohne Einfluss. ran-Note: 4 © IMAGO/Matthias Koch Anthony Rouault

Kommt nach einer knappen Stunde ins Spiel und kann der Partie keine Wendung mehr geben. ran-Note: 4 © IMAGO/Pressefoto Baumann Woo-Yeong Jeong

Wird in der 77. Minute eingewechselt. ran-Note: ohne Bewertung © IMAGO/Pressefoto Baumann Leonidas Stergiou

Wird in der 83. Minute eingewechselt. ran-Note: ohne Bewertung © IMAGO/Pressefoto Baumann

ran: Sie haben die wilde Rückrunde der Vorsaison angesprochen. Ist der FC Bayern jetzt wieder auf Schiene oder müssen sie noch ein paar Sachen ausbessern aus der wilden Zeit damals? Hainer: Ich denke, dass man eine deutlich positive Entwicklung sieht, wenn man sich die Champions League anguckt, da haben wir sechs Spiele gehabt und fünf gewonnen, eines unentschieden gespielt. Auch in der Bundesliga sieht man in den Ergebnissen eine permanent steigende Tendenz. Wenn ich das Spiel gegen den VfB sehe, war das auch sehr souverän, gerade auch von den jungen Spielern, die reingekommen sind wegen der Verletzungsproblematik. Ob das Pavlovic ist oder Guerreiro. Beide haben sehr, sehr gut gespielt. Wir sind gut gestanden hinten, haben kaum eine Chance zugelassen von den Stuttgartern. Nach vorne haben wir auch sehr gut gespielt, hätten zur Halbzeit schon 2:0 oder 3:0 führen können. ran: Gegen den VfB hat man gemerkt, dass der Kader doch sehr klein ist. Welche Vorschläge sind ihnen als Aufsichtsratsvorsitzenden schon gemacht worden, wer im Januar verpflichtet werden könnte? Hainer: Der Kader ist klein, auf der anderen Seite gibt es dann aber die Chance für Leute aus der zweiten Reihe, zu zeigen, was sie können. Und das haben sie hervorragend gemacht. Aber natürlich werden wir uns in den nächsten Tagen hinsetzen und überlegen, was wir im Winter noch machen.

ran: Aber es wird etwas gemacht? Hainer: Wir werden die Sache sehr genau analysieren. Es ist auch kein Geheimnis, dass wir auf der Defensivseite ein Augenmerk darauf haben, zu sehen, ob es eine Möglichkeit gibt oder nicht. Am Ende des Tages muss es aber auch passen. Wir werden nichts machen, nur, damit wir den Kader auffüllen. Wenn wir etwas machen, dann muss es auch richtig passen. ran: Also keine Leihe, sondern schon etwas mit Zukunftspotenzial? Hainer: Das würde ich so nicht sagen, sondern was immer auch passt für uns. Es kurzfristige, mittelfristige oder langfristige Lösungen. Aber es kann nicht sein, dass wir jetzt schnell irgendetwas machen, nur um den Kader aufzufüllen. Das haben wir in der Vergangenheit das ein oder andere Mal gemacht und dabei gemerkt, dass es nicht funktioniert. Das werden wir sicherlich dieses Mal nicht machen.