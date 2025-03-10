Aktuelle News, Transfers und Gerüchte zum BVB im Überblick. Welcher Star wechselt? Welcher geht? Alle Informationen zu Borussia Dortmund. Hier findet ihr aktuelle Transfer-News und Gerüchte rund um Borussia Dortmund. Damit verpasst ihr keine wichtigen Nachrichten zum BVB. Ein Überblick zu den Transfergerüchten der Bundesliga und den internationalen Top-Ligen findet ihr ebenfalls auf unserer Seite.

+++ 9. Oktober, 06:49 Uhr: Bellingham-Abschied bereits im Winter? +++ Entpuppt sich der Transfer von Jobe Bellingham für Borussia Dortmund schon bald als teures Fiasko? Der Engländer, der im Sommer für rund 30 Millionen Euro vom AFC Sunderland gekommen war, sucht nach seinem vielversprechenden Start bei der Klub-WM weiterhin seinen Platz in der Mannschaft von Trainer Niko Kovac. Zuletzt kam der 20 Jahre alte Bruder von Ex-BVB-Star Jude Bellingham nicht über die Reservistenrolle hinaus, was vor allem bei seinem Vater Mark, der zugleich sein Berater ist, zunehmend für Missfallen sorgen soll. Wie der Transferjournalist Sacha Tavolieri jetzt berichtet, könnte es womöglich bereits im Winter zu einem Blitz-Abgang von Bellingham kommen, sollte sich an seiner Situation nichts ändern. Ob Tavolieri damit eine Leihe oder tatsächlich nach nur einem halben Jahr bereits wieder einen permanenten Abschied meint, ließ er offen.

+++ 7. Oktober, 23:22 Uhr: Nico Schlotterbeck will angeblich sein Gehalt mehr als verdoppeln +++ Nico Schlotterbeck soll bei Borussia Dortmund einen neuen Vertrag bekommen. Das aktuelle Arbeitspapier des Innenverteidigers läuft noch bis 2027. Wie es heißt, wollen die Dortmunder bis 2030 verlängern. Vollzug vermelden konnte der BVB bislang nicht. Was wohl auch an den klaren finanziellen Vorstellungen liegt, die Schlotterbeck haben soll. Denn wie die "Bild" berichtet, verdient Schlotterbeck aktuell angeblich fünf Millionen Euro. Mit einem neuen Vertrag möchte er in die Riege der Top-Verdiener aufsteigen. Demnach will er daher mehr als zehn Millionen Euro pro Jahr bekommen, sein Gehalt also mehr als verdoppeln. Dass er mit dem FC Bayern und anderen Spitzenklubs in Verbindung gebracht wird, könnte bei den Verhandlungen helfen. Auch interessant: FC Bayern München: Warum sich der Klub jetzt intensiv mit Nico Schlotterbeck befassen muss

+++ 4. Oktober, 21:42 Uhr: Sebastian Kehl über Bellingham-Vater: "Das ist Quatsch" +++ Vor dem Dortmunder 1:1 am Samstagnachmittag gegen RB Leipzig äußerte sich BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl zu den Diskussionen um Jobe Bellingham. Er reagierte auf einen "Bild"-Bericht, in dem es hieß, Bellinghams Vater Mark würde BVB-Coach Niko Kovac "intensiv nachstellen", weil er mit den Einsatzzeiten des Sohnes nicht zufrieden sei. Dieser Darstellung widersprach Kehl deutlich. Es gebe "kein Nachstellen. Das ist Quatsch", sagte Kehl bei "DAZN", "der Papa Bellingham steht jetzt nicht am Trainingsgelände und wartet, dass der Trainer reinkommt. Wir sind zuletzt mit verschiedenen Dingen konfrontiert worden, die nicht stimmen. Und auch diese Geschichte stimmt nicht". Auch bei "Sky" wiederholte Kehl sein Dementi zur Berichterstattung von "Bild". "Da ist nichts dran. Ich habe das auch nur gelesen und kann es erneut nur abweisen. Er stellt dem natürlich nicht nach. Wir sind natürlich im Austausch mit dem Papa, das hatten wir in den letzten Wochen auch. Der Junge verhält sich aber total cool und ist ambitioniert. Er trainiert intensiv, wartet auf seine Chance und die wird er bekommen."

+++ 3. Oktober, 21:39 Uhr: Hamann kritisiert Bellingham - "Nicht mal ein halber Jude" +++ Inmitten des Zoffs rund um Jobe Bellingham wurde der bislang enttäuschende Dortmunder Neuzugang nun auch von prominenter Stelle kritisiert. "Jung, teuer und bisher allerdings nicht mal ein halber Jude Bellingham. Es wird nicht leichter für ihn", bewertete Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann in seiner "Sky"-Kolumne die bisherigen Leistungen des jungen Engländers. Bellingham war im Sommer 2025 für kolportierte 30 Millionen Euro Ablöse von Sunderland zum BVB gewechselt. Für die Entwicklung des BVB findet Hamann hingegen positive Worte: "Endlich arbeitet die ganze Mannschaft für den Sieg. Ich glaube nicht, dass sie bis zum Schluss mit den Münchnern mithalten können, weil die Bayern gefühlt einen Gang zulegen können, wenn es nötig ist. Aber die Entwicklung des BVB ist richtig gut."

+++ 2. Oktober, 20:49 Uhr: Bellingham-Vater wohl weiterhin sauer auf Niko Kovac +++ Die Personalie Jobe Bellingham sorgt bei Borussia Dortmund offenbar weiter für Ärger. Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, soll sein Vater Mark Bellingham weiterhin sauer auf Trainer Niko Kovac sein, weil er den Mittelfeldspieler seiner Meinung nach zu selten einsetzt. In dem Bericht heißt es, Vater Bellingham stelle dem Coach sogar "intensiv nach". Damit setzt sich eine Thematik fort, die bereits Ende August nach dem 3:3 des BVB auf St. Pauli entstanden war. Damals waren Bellinghams Eltern in die Katakomben gestürmt und hatten sich eine Diskussion mit Sportdirektor Sebastian Kehl geliefert. Der BVB reagierte damals mit einem Statement und kündigte an, dass so etwas nicht noch einmal vorkommen werde. Der jüngere Bruder von Jude Bellingham war im Sommer für über 30 Millionen Euro vom Premier-League-Aufsteiger AFC Sunderland nach Dortmund gewechselt, kam bislang aber fast ausschließlich als Joker zum Einsatz.

+++ 1. Oktober, 16:31 Uhr: Vertragsverlängerung? Nico Schlotterbeck wohl mit klarer Bedingung +++ Bei Borussia Dortmund hoffen die Verantwortlichen wohl, Abwehrchef Nico Schlotterbeck langfristig an den Verein binden zu können. Der aktuelle Kontrakt des 25-Jährigen läuft noch bis zum Sommer 2027, die Dortmunder wollen laut "Bild" mit dem gerade erst wieder genesenen Nationalspieler bis 2030 verlängern. Als Bedingung für eine Unterzeichnung soll der frühere Freiburger aber von den BVB-Bossen fordern, dass er in einer "titelfähigen Mannschaft spielen" möchte. Schlotterbeck selbst dämpfte die Hoffnungen auf eine baldige Vertragsunterzeichnung zuletzt jedoch. BVB-Kommentar: Lobeshymnen auf Borussia Dortmund sind verfrüht

BVB macht Millionen-Umsatz mit Bier und Bratwürsten "Ich glaube, um ehrlich zu sein, so früh wird es nicht sein, dass ich meinen Vertrag verlängere. Wir werden jetzt Gespräche führen. Ich werde mich mit Sebastian Kehl zusammensetzen, einen Plan machen und dann wird man schauen, was sich daraus ergibt", sagte er vor dem Champions-League-Spiel gegen Athletic Bilbao auf der Pressekonferenz.

