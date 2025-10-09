Eintracht Frankfurt: Neuer Vertrag für Mario Götze nur bei Gehaltsverzicht?

Eintracht Frankfurt würde den Vertrag mit Mario Götze offenbar gerne verlängern, sofern dieser auch mit weniger Geld einverstanden ist.

Mario Götze befindet sich bei Eintracht Frankfurt in seinem letzten Vertragsjahr.

Der 33-Jährige ist zwar kein Stammspieler mehr und stand in keinem der ersten sechs Bundesligaspiele in der Startelf, ist aber als Führungsspieler weiterhin wichtig. Daher scheint eine Vertragsverlängerung für beide Seiten eine Option zu sein.

Nach Informationen der "Bild" müsste der Weltmeister, sollte er sich im Winter endgültig für einen Verbleib entscheiden, bei seinem neuen Vertrag auf Geld verzichten.