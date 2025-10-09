Anzeige
Bundesliga

Eintracht Frankfurt: Neuer Vertrag für Mario Götze nur bei Gehaltsverzicht?

  • Veröffentlicht: 09.10.2025
  • 07:57 Uhr
  • Oliver Jensen

Eintracht Frankfurt würde den Vertrag mit Mario Götze offenbar gerne verlängern, sofern dieser auch mit weniger Geld einverstanden ist.

Mario Götze befindet sich bei Eintracht Frankfurt in seinem letzten Vertragsjahr.

Der 33-Jährige ist zwar kein Stammspieler mehr und stand in keinem der ersten sechs Bundesligaspiele in der Startelf, ist aber als Führungsspieler weiterhin wichtig. Daher scheint eine Vertragsverlängerung für beide Seiten eine Option zu sein.

Nach Informationen der "Bild" müsste der Weltmeister, sollte er sich im Winter endgültig für einen Verbleib entscheiden, bei seinem neuen Vertrag auf Geld verzichten.

Das Wichtigste in Kürze

Aktuell verdient Götze laut dem Bericht 3,5 Mio. Grundgehalt plus viele Boni. Er ist neben Kapitän Robin Koch (29) der absolute Top-Verdiener der Mannschaft.

Zu diesen Bedingungen wird Eintracht eine Verlängerung wohl nicht umsetzen können. Ein Grundgehalt um die zwei bis 2,5 Millionen Euro gilt als wahrscheinlicher.

Götze tut Frankfurt "extrem gut"

Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche sagte kürzlich bei "Sky 90" über die Zukunft von Götze: "Mario tut uns extrem gut. Der Mannschaft und dem Klub. Trotz seiner großen Erfolge ist er sehr bescheiden. Er nimmt die Führungsrolle super an. Und auf dem Platz kann er den Unterschied ausmachen. Schauen wir mal."

Götze deutete gegenüber der "Sport Bild" an, gerne in Frankfurt bleiben zu wollen. "Die Fans, der ganze Verein und natürlich der internationale Wettbewerb machen Eintracht Frankfurt für mich zum perfekten Fit. Wenn ich mir also meinen eigenen Vertrag erstellen könnte, dann würde dieser noch nicht im Sommer enden – sondern definitiv noch über die aktuelle Saison hinausgehen."

