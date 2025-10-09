Die Nachfolge von Sportchef Roland Virkus bei Borussia Mönchengladbach ist weiterhin nicht geklärt. Medienberichten zufolge deutet jetzt aber vieles auf einen alten Bekannten hin.

Auch mehr als eine Woche nach dem Rücktritt von Sportchef Roland Virkus ist die Nachfolge bei Borussia Mönchengladbach noch nicht geklärt. Jetzt aber scheint sich ein Kandidat herauszukristallisieren.

Wie "Sky" und die "Bild" übereinstimmend berichten, arbeitet der Klub an einer Verpflichtung von Rouven Schröder. Der 49-Jährige ist aktuell Geschäftsführer Sport bei RB Salzburg und hat dort noch Vertrag bis 2028.

Schröder kann auf reichlich Erfahrung als sportlich Verantwortlicher in der Bundesliga zurückblicken. Unter anderem war er bereits Sportvorstand bei Mainz 05 sowie Sportdirektor bei Schalke 04 und RB Leipzig.