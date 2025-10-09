Anzeige
Bundesliga

Borussia Mönchengladbach: Rouven Schröder soll offenbar Nachfolger von Roland Virkus werden

  • Veröffentlicht: 09.10.2025
  • 06:43 Uhr
  • Chris Lugert

Die Nachfolge von Sportchef Roland Virkus bei Borussia Mönchengladbach ist weiterhin nicht geklärt. Medienberichten zufolge deutet jetzt aber vieles auf einen alten Bekannten hin.

Auch mehr als eine Woche nach dem Rücktritt von Sportchef Roland Virkus ist die Nachfolge bei Borussia Mönchengladbach noch nicht geklärt. Jetzt aber scheint sich ein Kandidat herauszukristallisieren.

Wie "Sky" und die "Bild" übereinstimmend berichten, arbeitet der Klub an einer Verpflichtung von Rouven Schröder. Der 49-Jährige ist aktuell Geschäftsführer Sport bei RB Salzburg und hat dort noch Vertrag bis 2028.

Schröder kann auf reichlich Erfahrung als sportlich Verantwortlicher in der Bundesliga zurückblicken. Unter anderem war er bereits Sportvorstand bei Mainz 05 sowie Sportdirektor bei Schalke 04 und RB Leipzig.

Virkus trat nach schlechtem Saisonstart zurück

Im Dezember 2024 wechselte er konzernintern von Leipzig nach Salzburg und übernahm dort den Posten des Geschäftsführers, nachdem der langjährige österreichische Serienmeister ins Straucheln geraten war.

Virkus war nach einem desaströsen Saisonstart in Gladbach zurückgetreten, zuvor verantwortete er noch die Entlassung von Trainer Gerardo Seoane und die Installierung von Interimscoach Eugen Polanski.

"Ich habe immer gesagt, dass der Verein über allem steht und mich deshalb zu diesem Schritt entschieden", sagte Virkus, der die Aufgabe im Februar 2022 übernommen hatte, aber immer auch kritisch gesehen wurde.

