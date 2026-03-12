WM 2026: Iran vor Boykott? Das wären die Folgen einer Absage

Sportlich hat sich der Iran für die WM 2026 qualifiziert. Ob das Land auch wirklich am Turnier teilnimmt, ist aufgrund des Krieges im Nahen Osten derzeit unklar. Wie würde es nach einem Boykott weitergehen?

Nimmt der Iran an der Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Mexiko und Kanada teil oder nicht? Geht es nach FIFA-Präsident Gianni Infantino und US-Präsident Donald Trump, dann reist die iranische Nationalmannschaft - trotz des aktuellen Krieges im Nahen Osten - im Sommer nach Nordamerika.

Infantino berichtete jüngst über eine Unterhaltung mit Trump und schrieb auf Instagram: "Während dieser Gespräche bekräftigte Präsident Trump, dass die iranische Mannschaft selbstverständlich herzlich eingeladen sei, an dem Turnier in den Vereinigten Staaten teilzunehmen." Das Weiße Haus teilte später mit, Trump würde eine Teilnahme des Irans "begrüßen".

Anders äußerte sich zuletzt Irans Sportminister Ahmad Donyamali. Im staatlichen Fernsehen deutete er einen Boykott der WM an: "Angesichts der Tatsache, dass diese korrupte Regierung unseren Führer ermordet hat (Ajatollah Ali Chamenei wurde zu Beginn der israelisch-US-amerikanischen Angriffe getötet, d. Red.), sind für uns die Voraussetzungen für eine Teilnahme an der Weltmeisterschaft in keiner Weise gegeben."

"Sie haben uns innerhalb von acht oder neun Monaten zwei Kriege aufgezwungen und mehrere tausend unserer Landsleute getötet und zu Märtyrern gemacht. Daher haben wir definitiv keine Möglichkeit, teilzunehmen", so der 66-Jährige weiter, der damit auch auf die Luftangriffe auf die Atomanlagen im vergangenen Sommer verwies.