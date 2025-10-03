Trainer Ange Postecoglou droht beim englischen Premier-League-Klub Nottingham Forest nach einem historischen Fehlstart wohl schon nach wenigen Wochen der Rauswurf.

Das Engagement von Trainer Ange Postecoglou bei Nottingham Forest droht zu einem riesigen Missverständnis zu werden. Wie unter anderem die englische Zeitung "Times" berichtet, droht dem 60-Jährigen nach nicht einmal einem Monat im Amt wohl schon wieder das Aus.

Im Bericht heißt es, dass der Job Postecoglous bei einer möglichen Niederlage in der Premier League bei Newcastle United (Sonntag, ab 15:00 Uhr im Liveticker) ernsthaft in Gefahr sei.

Der Australier übernahm das Traineramt bei den "Tricky Trees" erst im September 2025 und hat seitdem keines seiner bisherigen sechs Pflichtspiele gewinnen können (zwei Unentschieden, vier Niederlagen). Damit startete er so schlecht wie seit 100 Jahren kein anderer Nottingham-Coach in seine Ära beim Klub, wie der Datendienstleister "Opta" berichtet.