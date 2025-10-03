Premier league
Premier League - Nottingham Forest: Ange Postecoglou droht wohl Blitz-Entlassung
Trainer Ange Postecoglou droht beim englischen Premier-League-Klub Nottingham Forest nach einem historischen Fehlstart wohl schon nach wenigen Wochen der Rauswurf.
Das Engagement von Trainer Ange Postecoglou bei Nottingham Forest droht zu einem riesigen Missverständnis zu werden. Wie unter anderem die englische Zeitung "Times" berichtet, droht dem 60-Jährigen nach nicht einmal einem Monat im Amt wohl schon wieder das Aus.
Im Bericht heißt es, dass der Job Postecoglous bei einer möglichen Niederlage in der Premier League bei Newcastle United (Sonntag, ab 15:00 Uhr im Liveticker) ernsthaft in Gefahr sei.
Der Australier übernahm das Traineramt bei den "Tricky Trees" erst im September 2025 und hat seitdem keines seiner bisherigen sechs Pflichtspiele gewinnen können (zwei Unentschieden, vier Niederlagen). Damit startete er so schlecht wie seit 100 Jahren kein anderer Nottingham-Coach in seine Ära beim Klub, wie der Datendienstleister "Opta" berichtet.
Das Wichtigste zur Premier League in Kürze
Zuletzt setzte es für Postecoglou und Nottingham sogar zwei Heimniederlagen in Folge in Premier League und Europa League.
Einer 0:1-Pleite in der Premier League gegen Aufsteiger Sunderland folgte ein 2:3 im heimischen Stadion "The City Ground" in der Europa League gegen den dänischen Klub FC Midtjylland mit dem früheren BVB-Coach Mike Tullberg.
Nach der Pleite am Donnerstagabend gegen Midtjylland forderten viele Nottingham-Fans sogar schon lautstark die Entlassung von Postecoglou. "You're getting sacked in the morning“ ("Du wirst morgen früh entlassen“), brüllten die frustrierten Anhänger der Engländer.
Postecoglou: "Ich glaube fest an das, was wir tun"
Der umstrittene Coach selbst reagiert kämpferisch auf die Forderungen der Fans nach seinem Blitz-Rauswurf bei Nottingham Forest. "Ich glaube fest an das, was wir tun. Ich denke, wir sind nicht weit davon entfernt, die Situation zum Positiven zu ändern", sagte er und gab sich ob der Unmutsbekundungen der Fans trotzig: "Sie haben das Recht auf ihre Meinung, im Fußball überrascht mich nichts."
Postecoglou führte Tottenham Hotspur in der Vorsaison zum Titel in der Europa League, musste bei den Londonern aber dennoch seinen Platz räumen.