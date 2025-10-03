Anzeige
La Liga

FC Barcelona: Lamine Yamal fällt erneut verletzt aus

  • Veröffentlicht: 03.10.2025
  • 16:58 Uhr
  • ran.de

Hansi Flick muss beim FC Barcelona ohne Lamine Yamal planen. Der Superstar fällt erneut verletzt aus.

Der FC Barcelona konnte zuletzt gerade erst wieder auf den genesenen Lamine Yamal zurückgreifen, nun fällt der 18-Jährige erneut aus.

Wie die Katalanen am Freitag bestätigten, sind bei Yamal nach dem Spiel unter der Woche in der Champions League gegen Paris St.-Germain (1:2) wieder Beschwerden im Schambeinbereich eingetreten, die ihn zu einer erneuten Pause zwingen.

Nach Angaben des FC Barcelona soll der Youngster dieses Mal zwei bis drei Wochen ausfallen, nachdem er schon im September vier Pflichtspiele seines Klubs verletzungsbedingt verpasste.

Das Wichtigste zur La Liga in Kürze

  • Spielplan

  • Tabelle

Glück im Unglück hat Barca mit dem Zeitpunkt der Verletzung, da nun erst einmal die Länderspielpause ansteht und Yamal damit voraussichtlich nur wenige Partien seines Vereins verpassen dürfte.

Länderspielpause für Yamal hilfreich

Sicher fehlen wird er dem spanischen Meister allerdings am Sonntag beim Auswärtsspiel in La Liga beim FC Sevilla (ab 16:15 Uhr im Liveticker).

Das darauffolgende Spiel für Barca ist erst nach der Länderspielpause am 18. Oktober zuhause gegen den FC Girona (ab 16:15 Uhr im Liveticker), dabei könnte Yamal je nach Heilungsverlauf möglicherweise schon sein Comeback feiern.

