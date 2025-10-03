Hansi Flick muss beim FC Barcelona ohne Lamine Yamal planen. Der Superstar fällt erneut verletzt aus.

Der FC Barcelona konnte zuletzt gerade erst wieder auf den genesenen Lamine Yamal zurückgreifen, nun fällt der 18-Jährige erneut aus.

Wie die Katalanen am Freitag bestätigten, sind bei Yamal nach dem Spiel unter der Woche in der Champions League gegen Paris St.-Germain (1:2) wieder Beschwerden im Schambeinbereich eingetreten, die ihn zu einer erneuten Pause zwingen.

Nach Angaben des FC Barcelona soll der Youngster dieses Mal zwei bis drei Wochen ausfallen, nachdem er schon im September vier Pflichtspiele seines Klubs verletzungsbedingt verpasste.