VfB Stuttgart in der Europa League: Fan-Schlägerei beim Spiel gegen FC Basel

Vor dem Europapokal-Spiel zwischen dem FC Basel und dem VfB Stuttgart kam es im St. Jakob-Park zu Fan-Ausschreitungen.

Schon vor Anpfiff des Spiels in der Europa League zwischen dem FC Basel und dem VfB Stuttgart kam es im St. Jakob-Park zu unschönen Szenen.

Wie unter anderem aus zahlreichen Videos in den sozialen Medien hervorgeht, gab es gewalttätige Auseinandersetzungen zwischen den beiden Fangruppen im Stadion in Basel.

Dabei prügelten die Anhänger auf sich ein. Einige sollen dabei vermummt gewesen sein.