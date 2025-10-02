Europa League
VfB Stuttgart in der Europa League: Fan-Schlägerei beim Spiel gegen FC Basel
- Aktualisiert: 03.10.2025
- 16:37 Uhr
- ran.de
Vor dem Europapokal-Spiel zwischen dem FC Basel und dem VfB Stuttgart kam es im St. Jakob-Park zu Fan-Ausschreitungen.
Schon vor Anpfiff des Spiels in der Europa League zwischen dem FC Basel und dem VfB Stuttgart kam es im St. Jakob-Park zu unschönen Szenen.
- Unruhe wegen Atakan Karazor? Max Kruse glaubt: "Der brodelt"
- VfB Stuttgart: Neuzugänge überzeugen in der Europa League - "Brutal angekommen"
Wie unter anderem aus zahlreichen Videos in den sozialen Medien hervorgeht, gab es gewalttätige Auseinandersetzungen zwischen den beiden Fangruppen im Stadion in Basel.
Dabei prügelten die Anhänger auf sich ein. Einige sollen dabei vermummt gewesen sein.
Externer Inhalt
Das Wichtigste zur Europa League in Kürze
Der VfB Stuttgart wurde zum Europa-League-Spiel in die Schweiz von 7.000 Anhängern begleitet. Sie veranstalteten schon vor dem Einlass ins Stadion einen friedlichen Fanmarsch durch Basel.
Kurios: Das offizielle Karten-Kontingent für den Gäste-Sektor des VfB lag nach offiziellen Angaben nur bei 1. 800 Tickets.