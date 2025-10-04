Borussia Dortmund vs. RB Leipzig: Noten der BVB-Stars - Guirassy unsichtbar, DFB-Star stark

Borussia Dortmund kommt im Bundesliga-Heimspiel gegen RB Leipzig nicht über ein Unentschieden hinaus. Die Noten und Einzelkritiken der Dortmunder Spieler. Von Chris Lugert Die Siegesserie von Borussia Dortmund in der Bundesliga ist gerissen. Der BVB kam am sechsten Spieltag zu Hause gegen RB Leipzig nicht über ein 1:1 (1:1) hinaus. Damit verpassten die Dortmunder auch den vorübergehenden Sprung an die Tabellenspitze. Nach dem frühen Leipziger Führungstreffer durch Christoph Baumgartner (7.) sorgte Yan Couto noch im ersten Durchgang für den Endstand (23.). Aufseiten des BVB erlebten vor allem Serhou Guirassy und Felix Nmecha keinen guten Arbeitstag, während Couto und Nico Schlotterbeck groß aufspielten. ran hat die Leistungen der BVB-Spieler bewertet.

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Gregor Kobel Seltsames Spiel in Halbzeit eins für den Schweizer, der früh den Ball aus dem Netz holen muss, danach aber quasi nicht mehr gebraucht wird. In der hektischeren Startphase des zweiten Durchgangs hat er einmal Glück, als er eine Hereingabe von der rechten Seite nur nach vorne abklatschen lässt, aber kein Leipziger davon profitieren kann. Starke Parade gegen Baumgartner (80.). ran-Note: 3

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Waldemar Anton Kommt nicht gut ins Spiel rein, beim frühen Führungstreffer der Leipziger ist er zu weit von Vorlagengeber Ouedraogo weg. Danach mit Licht und Schatten unterwegs, steht aber generell recht stabil. ran-Note: 3

Nico Schlotterbeck Nach seinem Bankplatz in der Champions League rückt der Nationalspieler wie erwartet wieder in die Startelf und ist sogar Kapitän. Liefert sich über weite Strecken ein Privatduell mit Leipzig-Stürmer Romulo und holt sich nach einem taktischen Foul schon nach sechs Minuten die Gelbe Karte ab. Hat noch ein paar Wackler im Spiel, wird aber im Laufe der Partie immer besser und spielt in der Schlussphase mehrfach in höchster Not den Ein-Mann-Abräumdienst. ran-Note: 2

Anzeige

Ramy Bensebaini Richtig guter Auftritt des Algeriers, der nicht nur defensiv sehr aufmerksam und fehlerfrei agiert, sondern auch offensive Momente hat. Das 1:1 leitet er mit einem schönen Pass auf den startenden Beier ein. Anfang der zweiten Halbzeit etwas wackliger in Leipzigs stärkster Phase, ansonsten äußerst souverän. Zwingt Gulacsi zu Beginn der Nachspielzeit zu einer Glanzparade. ran-Note: 2

Anzeige

Yan Couto Eines der besten Spiele des Brasilianers überhaupt im BVB-Trikot. Ist an zahlreichen Offensivaktionen beteiligt und wirkt auch defensiv stark verbessert. Folgerichtig sein Tor zum 1:1 in der ersten Halbzeit, bei dem er gut in den Strafraum einrückt und stark mit links vollendet. Hat nach einer Stunde Feierabend und wird durch Ryerson ersetzt. ran-Note: 2

Anzeige

Borussia Dortmund auf FC-Bayern-Jagd? Das sagt Niko Kovac

Anzeige

Marcel Sabitzer Tut sich ähnlich wie Nmecha zunächst schwer, eine Bindung zur Partie zu finden, ist dann aber doch recht schnell deutlich mehr an der Partie beteiligt. Wirklich auffällig agiert der Österreicher aber nicht. ran-Note: 4

Anzeige

Felix Nmecha Ein gebrauchter Nachmittag für den Nationalspieler, an dem die erste Halbzeit nahezu komplett vorbeiläuft. Fällt wenn dann mit Fehlpässen oder Foulspielen auf. Etwas besser im zweiten Durchgang, aber weit von einer guten Leistung entfernt. Wird nach 70 Minuten durch Bellingham ersetzt. ran-Note: 5

Daniel Svensson Deutlich weniger in die Offensive eingebunden als Couto auf der anderen Seite. Hat auch ein paar Aktien am Leipziger Führungstreffer, als er im Niemandsland umherläuft. Defensiv ist er kaum gefordert. Findet in der Schlussphase Brandt mit einer guten Flanke, der kann den Kopfball aber nicht richtig setzen. ran-Note: 4

Anzeige

Anzeige

Karim Adeyemi Nach seinen zuletzt überragenden Auftritten erlebt Adeyemi einen kleinen Dämpfer und Rückfall in schlechtere Zeiten. Kann sein Tempo kaum einsetzen, weil er vor allem an Raum keinen Weg vorbei findet. Agiert insgesamt etwas fahrig und ungenau. Steigert sich in der zweiten Halbzeit etwas, wird aber dennoch in der 70. Minute gegen Brandt getauscht. ran-Note: 4

Maximilian Beier Seine erste auffällige Szene hat Beier beim Führungstreffer der Leipziger, als er im eigenen Strafraum gegen Torschütze Baumgartner zu spät kommt. Kann seine Geschwindigkeit lange gar nicht einsetzen, bis er schließlich maßgeblich am 1:1 beteiligt ist, das er mit einem Tiefenlauf und einer guten Hereingabe in den Strafraum einleitet. Defensiv enorm fleißig und ein Aktivposten im Gegenpressing, agiert mit dem Ball aber meist etwas unglücklich. Hat zehn Minuten vor Schluss Feierabend. ran-Note: 3

Anzeige

Serhou Guirassy Ein Nachmittag, wie ein Mittelstürmer ihn nicht braucht. Im Strafraum ist Guirassy quasi non-existent und bekommt keine Bälle. Holt sie sich oft selbst im Mittelfeld ab, wirklich Einfluss auf das Spiel hat er damit aber nicht. Seine beste Chance lässt er in der 51. Minute liegen, als er nach einer Couto-Hereingabe eigentlich in guter Position zum Schuss kommt, aber viel zu zentral zielt und Gulacsi vor keine Probleme stellt. ran-Note: 5

Anzeige

Bundesliga-Transfergerüchte: FC Bayern fragt wohl bei Arsenal-Star Jurrien Timber an 1 / 11 © 2025 Getty Images Jurrien Timber (FC Arsenal)

Die Bayern mischen laut "CaughtOffside" wohl im Poker um Arsenal-Star Jurrien Timber mit. Dem Bericht nach sollen die Münchner schon Kontakt zum 24 Jahre alten Rechtsverteidiger aufgenommen haben. Allerdings dürfte sich auch Arsenal um einen Verbleib des Niederländers bemühen und an einer Vertragsverlängerung über den Sommer 2028 hinaus arbeiten. Im Sommer 2023 zahlten die "Gunners" kolportierte 40 Millionen Euro Ablöse für Timber an dessen Ex-Klub Ajax Amsterdam. © Getty Images Gilberto Mora (Club Tijuana)

Der BVB soll wohl mal wieder die Fühler nach einem internationalen Toptalent ausgestreckt haben. Laut dem Portal "TBR Football" dürfte die Borussia am erst 16-jährigen Mexikaner Gilberto Mora interessiert sein. Das Teenie-Juwel spielt in seiner Heimat für den Club Tijuana bereits regelmäßig in der ersten Liga des Landes, hat beim Gold Cup bereits drei A-Länderspiele bestritten und ist nun bei der U20-WM im Einsatz. Sollte der ... © 2025 Getty Images Gilberto Mora (Club Tijuana)

... Bundesligist den Zuschlag erhalten, dürfte Mora allerdings erst mit Erreichen der Volljährigkeit tatsächlich nach Dortmund wechseln. Allerdings ist die Konkurrenz dem Bericht nach wohl enorm, auch die Bayern sowie Chelsea und auch Inter Miami werden als weitere Interessenten für den offensiven Mittelfeldspieler genannt. © 2025 Getty Images Dayot Upamecano (FC Bayern München)

Nach Real Madrid soll nun auch der FC Liverpool Interesse an Dayot Upamecano zeigen. Laut "Bild" denken die Engländer über eine ablösefreie Verpflichtung nach. Der Vertrag des Franzosen würde im Sommer 2026 auslaufen, sollten sich er und die Bayern nicht einigen können. Nach Informationen von "Sport1" fordert das Lager Upamecanos eine deutliche Gehaltserhöhung, ein Handgeld sowie eine Ausstiegsklausel. Die FCB-Bosse könnten dagegen einen harten Kurs einschlagen. © AFP/SID/MARCO BERTORELLO Bremer (Juventus Turin)

Der FC Bayern soll laut "Calciomercato" an Juventus-Verteidiger Bremer interessiert sein – allerdings buhlen auch Manchester United, Liverpool und Chelsea um den 28-Jährigen. Ein Transfer gilt dennoch als unwahrscheinlich: Bremer verlängerte erst im Sommer langfristig bei Juve, ehe er sich im Oktober das Kreuzband riss. Nur ein "verrücktes Angebot" über 70 bis 80 Millionen Euro könnte die Italiener wohl umstimmen, die den Abwehrmann eigentlich als unverkäuflich betrachten. © Eibner Nicolas Jackson (FC Bayern München)

Nicolas Jacksons Berater Ali Barat heizt mal wieder Spekulationen an. Diesmal geht es um eine feste Verpflichtung der Leihgabe des FC Chelsea, die den FC Bayern 65 Millionen Euro kosten würde. "Ich denke, wenn Nico Jackson diese Saison gute Leistungen bringt, sollten sie ihn angesichts des aktuellen Marktpreises für Stürmer von 65 Millionen Euro kaufen", sagte Barat "RMC Sport" ... © Eibner Nicolas Jackson (FC Bayern München)

Barat ist klar, dass dafür vor allem die Leistungen seines Klienten stimmen müssen. Aber: "Normalerweise, bei seinem Potenzial, denke ich, dass sie kein Problem damit haben werden, die 65 Millionen Euro am Ende des Sommers zu zahlen." Bei 40 Einsätzen kommt es laut Klausel automatisch zum Kauf, ohne die Anzahl der Spiele könnten die Bayern den Stürmer aber auch für diese Summe verpflichten, falls er überzeugt. © Noah Wedel Almugera Kabar (Borussia Dortmund)

Fünf Einsätze für die Profis von Borussia Dortmund reichen offenbar aus, um das Interesse des FC Brentford zu wecken. Nach Informationen der "Bild" beschäftigt sich der Premier-League-Klub intensiv mit einer Verpflichtung von Almugera Kabar. Der 19-jährige Innenverteidiger hat derzeit einen Marktwert von rund einer Million Euro. Brentford soll bereits Kontakt mit dem Spieler aufgenommen haben und wäre demnach bereit, eine Ablösesumme von etwa 20 Millionen Euro zu zahlen. © IMAGO/Shutterstock Brajan Gruda (Brighton & Hove Albion)

Einem Bericht von "Sky" zufolge beschäftigte sich der VfB Stuttgart im Sommer mit Brajan Gruda. Der ehemalige Mainzer sei demnach nicht zufrieden mit seiner Spielzeit bei Brighton. Aus diesem Grund erhofften sich die Schwaben wohl eine Leihe des Youngsters. Die Seagulls sollen jedoch weiter mit ihm planen. Neben Stuttgart zeigten dem Sportsender zufolge auch weitere Klubs Interesse am Deutschen - darunter auch mehrere Bundesligisten. Wird das Thema im Winter wieder heiß? © IMAGO/Ulmer/Teamfoto Min-jae Kim (FC Bayern München)

Die Zukunft von Min-jae Kim bleibt ungewiss. Dem "Kicker" zufolge gehörte der Innenverteidiger im Sommer zu den Abgangskandidaten beim FC Bayern München. Ein Verkauf soll sich aber schwierig gestalten, da das Gehalt des Südkoreaners viele Interessenten abschrecke. Zudem fordern die Münchner laut dem Bericht eine hohe Ablöse für Kim. Dennoch könnte das Thema auch im Winter wieder hochkochen. © IMAGO/Icon Sportswire Sacha Boey (FC Bayern München)

In der Personalie Sacha Boey soll es laut "Kicker" beim FC Bayern zu einem Umdenken gekommen zu sein. Wohl auch ein Grund, warum der Franzose nicht gewechselt ist. Intern scheint es aber Uneinigkeit zu geben. Demnach soll sich Vincent Kompany immer mehr mit dem Franzosen anfreunden. Max Eberl bezeichne die Situation auf der Rechtsverteidiger-Position jedoch als Luxus. Galatasaray Istanbul und Olympique Marseille wurde Interesse nachgesagt. Vielleicht wagen sie im Winter einen neuen Anlauf.