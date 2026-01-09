- Anzeige -
Finale der Supercopa

FC Barcelona vs. Real Madrid heute live: Supercopa-Finale im TV, Livestream und im Ticker - darum findet das Spiel in Saudi-Arabien statt

  • Aktualisiert: 11.01.2026
  • 16:32 Uhr
  • ran.de

Im Finale der Supercopa kommt es zum Clasico zwischen dem FC Barcelona und Real Madrid. So verfolgt ihr die Partie im TV, Livestream und Liveticker.

Das Finale der spanischen Supercopa kommt mit einem absoluten Schmakerl für die Fußball-Welt um die Ecke. In Dschidda kämpfen der FC Barcelona und Real Madrid um den Titel.

Während die Katalanen ihr Halbfinale ohne große Mühen mit 5:0 gegen Athletic Bilbao gewann, hatten es die Königlichen im Stadtderby gegen Atletico Madrid deutlich schwerer. Am Ende gewann das Team von Xabi Alonso mit 2:1 gegen die "Rojiblancos".

Im Final-Clasico könnte sich der Ex-Trainer von Bayer Leverkusen nun also den ersten Titel als Real-Coach sichern.

Feiern könnte er diesen dann allerdings nicht mit den heimischen Fans. Sowohl die beiden Halbfinalsspiele als auch das Finale der Supercopa fanden bzw. finden NICHT in Spanien statt. Austragungsort des Mini-Turniers ist Dschidda (Saudi-Arabien).

Sowohl bei Fans als auch bei Spielern sorgt dieser Umstand bereits seit Jahren für Diskussionen. Bilbao-Star Inaki Williams äußerte sich zuletzt recht deutlich und erklärte: "Für mich ist es scheiße, in Saudi-Arabien zu spielen".

Zudem werden vor allem die Reisestrapazen, die klimatischen Bedingungen sowie das Thema "Sportwashing" von Fans und Experten immer wieder kritisiert. Allerdings lohnt sich die Austragung in der Wüste für den spanischen Verband: Laut RFEF-Präsident Rafael Louzan verdiente man mit der Vergabe nach Saudi-Arabien (seit 2020, Ausnahme 2021 aufgrund der Corona-Pandemie; Anm. d. Red.) mittlerweile mehr als 50 Millionen Euro.

FC Barcelona vs. Real Madrid heute live im TV, Livestream und Liveticker: Wann findet das Supercopa-Finale statt?

  • Partie: FC Barcelona vs. Real Madrid
  • Wettbewerb: Supercopa; Finale
  • Datum: 11. Januar 2026
  • Uhrzeit: 20:00 Uhr
  • Austragungsort: King Abdullah Stadion (Dschidda)
Barca vs. Real heute live: Läuft die Supercopa im Free-TV?

Nein. Die Spiele der spanischen Supercopa werden nicht im Free-TV übertragen.

FC Barcelona - Real Madrid heute live: Wer zeigt den Clasico aus Saudi-Arabien im Pay-TV?

Im Pay-TV wird das Spiel von Sportdigital übertragen. Für den Zugriff ist jedoch ein kostenpflichtiges Abo notwendig.

Supercopa-Clasico heute live: Wo kann ich Barca gegen Real im Livestream sehen?

Habt ihr ein Abo bei Sportdigital, könnt ihr das Spiel auch dort im Livestream verfolgen. Zudem wird der Sender im kostenpflichtigen Abo von DAZN und MagentaSport angeboten.

Eine weitere Möglichkeit bietet Bild+. Auch dort ist aber ein kostenpflichtiges Abo notwendig.

Real Madrid fordert Barcelona: Wo gibt's einen Liveticker zum Supercopa-Finale?

Einen Liveticker zu FC Barcelona gegen Real Madrid findet ihr wie gewohnt auf ran.de.

Supercopa-Finale heute live im TV, Livestream und Liveticker: Übersicht zur Übertragung von FC Barcelona vs. Real Madrid

  • Spiel: FC Barcelona vs. Real Madrid
  • Datum und Uhrzeit: 11. Januar; 20:00 Uhr
  • Trainer: Hansi Flick (FC Barcelona), Xabi Alonso (Real Madrid)
  • Free-TV: -
  • Pay-TV: Sportdigital
  • Livestream: Sportdigital, DAZN, MagentaSport, Bild+
  • Liveticker: ran.de
