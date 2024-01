BVB vs. VfL Bochum heute live: Übertragung der Bundesliga im TV, Livestream - Halbzeit 1:1

Anzeige

Borussia Dortmund empfängt am 19. Bundesliga-Spieltag im kleinen Revierderby den VfL Bochum. So verfolgt ihr die Partie live im TV, Livestream und Liveticker.

Update, 28.01., 18:30 Uhr: BVB und Bochum zur Halbzeit Remis

Dortmund und Bochum gehen mit einem 1:1 in die Pause. Der BVB ging mit der ersten Offensivaktion in Führung. Danach erspielten sich die Hausherren aber kaum ernsthafte Torchancen. Bochum agierte mutig, lief immer wieder hoch an und konterte mit Tempo.

Der VfL spielte die Gegenangriffe aber nicht sauber aus. Trotzdem gelang den Gästen kurz vor der Pause der verdiente Ausgleich, weil Schlotterbeck den Ball ohne Not ins eigene Tor grätschte. Dortmund hat kein schlechtes Spiel gemacht, aber konnte nicht genug Gefahr erzeugen. Bochum macht es bisher gut.