Borussia Dortmund vs. VfL Wolfsburg: Bundesliga live im TV, im Livestream und Ticker

Borussia Dortmund muss am 4. Spieltag der Bundesliga-Saison 2025/26 gegen den VfL Wolfsburg ran. Hier könnt ihr das Duell live verfolgen.

Nach dem furiosen 4:4 in der Champions League gegen Juventus Turin, wartet für Borussia Dortmund wieder der "schnöde Bundesliga-Alltag".

Am 4. Spieltag trifft der BVB dabei auf den VfL Wolfsburg und will den durchaus gelungenen Bundesliga-Start (zwei Siege und ein Unentschieden) ausbauen.

Der VfL Wolfsburg ist ebenfalls noch ohne Niederlage, musste zuletzt gegen den 1. FC Köln ein spätes Remis (3:3) hinnehmen.

Die Zeichen für ein spannende Partie am Sonntagabend stehen also gut.