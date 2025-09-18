Bundesliga
Borussia Dortmund vs. VfL Wolfsburg: Bundesliga live im TV, im Livestream und Ticker
- Aktualisiert: 19.09.2025
- 08:46 Uhr
Borussia Dortmund muss am 4. Spieltag der Bundesliga-Saison 2025/26 gegen den VfL Wolfsburg ran. Hier könnt ihr das Duell live verfolgen.
Nach dem furiosen 4:4 in der Champions League gegen Juventus Turin, wartet für Borussia Dortmund wieder der "schnöde Bundesliga-Alltag".
Am 4. Spieltag trifft der BVB dabei auf den VfL Wolfsburg und will den durchaus gelungenen Bundesliga-Start (zwei Siege und ein Unentschieden) ausbauen.
Der VfL Wolfsburg ist ebenfalls noch ohne Niederlage, musste zuletzt gegen den 1. FC Köln ein spätes Remis (3:3) hinnehmen.
Die Zeichen für ein spannende Partie am Sonntagabend stehen also gut.
Das Wichtigste in Kürze
Borussia Dortmund vs. VfL Wolfsburg im TV, Stream und Ticker: Wann findet das Bundesliga-Spiel statt?
- Begegnung: Borussia Dortmund vs. VfL Wolfsburg
- Wettbewerb: Bundesliga; 4. Spieltag
- Datum: 21. September 2025
- Uhrzeit: 19:30 Uhr
- Austragungsort: Signal Iduna Park (Dortmund)
Bundesliga: Läuft die Partie Borussia Dortmund - VfL Wolfsburg im Free-TV?
Nein. Die Partie zwischen Borussia Dortmund und dem VfL Wolfsburg wird nicht im Free-TV übertragen.
BVB vs. Wolfsburg live: Wer zeigt das Bundesliga-Spiel im Pay-TV?
Das Spiel wird von DAZN im Pay-TV übertragen. Die linearen DAZN-Sender könnt ihr bei einem bereits bestehenden Pay-TV-Vertrag hinzubuchen.
Bundesliga live: Wo kann ich Dortmund gegen Wolfsburg im Livestream sehen?
Ebenfalls auf DAZN. Um Zugang zum Livestream zu erhalten, müsst ihr zuvor ein kostenpflichtiges Abo abschließen.
Borussia Dortmund empfängt den VfL Wolfsburg: Wo gibt's einen Ticker zum Bundesliga-Spiel?
Einen Ticker gibt es wie gewohnt auf ran.de und in der ran-App (zum Download im Apple- und Android-Store).
Borussia Dortmund vs. VfL Wolfsburg live: Alle Infos zur Übertragung des Bundesliga-Spiels
- Free-TV: -
- Pay-TV: DAZN
- Livestream: DAZN
- Liveticker: ran.de, ran-App