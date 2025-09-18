Anzeige

Frankfurt wiederum fand wie schon gegen Leverkusen am vergangenen Wochenende keine wirklich zusammenhängende Struktur. Viel Stückwerk, viel Statik und damit verbunden eine sehr große Abhängigkeit davon, dass die Neuen in der Offensivreihe von allein zünden.

Holpriger Start bei Eintracht Frankfurt Dass Ritsu Doan beispielweise mit dem Kopf durch die Wand dribbelt oder eben Uzun den inneren Lewandowski channelt. Erfreulich dahingehend ist für die Eintracht, dass Burkardt erstmals richtig Zugang zu einem Spiel fand. Wie viele Tore er jetzt wirklich erzielt hat? Da streiten sich die Datenanbieter noch. Galatasaray hat sich zumindest sehr darum bemüht, sich die Kugel möglichst oft selbst ins Tor zu legen. Und auch wenn das in Frankfurt zu Recht niemanden interessiert, muss man den Abend entsprechend einordnen.

Gerade in der ersten Halbzeit war die SGE sehr unsauber, sehr langsam im Ballvortrag und selbst in der besseren zweiten Halbzeit fehlte zu oft das Tempo, um Galatasaray noch stärker unter Druck zu setzen. Der Wendepunkt kam durch in der Entstehung teils sehr glückliche Tore. Fakt ist aber auch, dass ein holpriger Saisonstart zu erwarten war. Das Team ist sehr jung, hat wichtige Eckpfeiler in den vergangenen Monaten verloren. Der Hype, der von außen herangetragen wurde, ging Dino Toppmöller auch deshalb auf die Nerven, weil er wohl geahnt hat, dass es gerade zu Beginn schwer werden könnte.

Bundesliga kann sich warm anziehen "Vielleicht hört der ganze Scheiß jetzt auch erstmal auf", sagte er bei "Sky" nach der Niederlage gegen Leverkusen, als er erneut darauf angesprochen wurde, dass viele die Eintracht als Bayern-Jäger sehen. Die Münchner müssen sich im Moment vielleicht nicht die ganz großen Sorgen machen. Der Rest der Bundesliga allerdings schon. Denn auch wenn das 5:1 gegen Galatasaray trotz hohem Ergebnis eher ein weiterer Beleg dafür war, dass noch lange nicht alles rund läuft, ist es eine Ansage.

