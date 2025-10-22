Anzeige
8. Spieltag in der Bundesliga

Borussia Dortmund vs. 1. FC Köln live: Bundesliga im Free-TV, Livestream und Ticker

  • Aktualisiert: 23.10.2025
  • 08:44 Uhr

Am 8. Spieltag der Bundesliga trifft Borussia Dortmund im Topspiel auf den 1. FC Köln. So könnt ihr das Duell verfolgen.

Mit der Niederlage beim FC Bayern am vergangenen Spieltag, hat Borussia Dortmund den Kontakt zur Spitze ein wenig verloren. Sieben Punkte trennen den BVB vor dem 8. Spieltag vom deutschen Rekordmeister.

Nachdem die "Schwarz-Gelben" in der Champions League zuletzt wieder in die Erfolgsspur fanden (4:2-Sieg gegen den FC Kopenhagen), soll nun auch in der Bundesliga wieder ein Sieg her.

Im Topspiel trifft das Team von Niko Kovac dabei auf den 1. FC Köln. Der Aufsteiger ist überraschend gut in die Spielzeit gestartet und hat bereits elf Punkte auf dem Konto - könnte bei einem Sieg also mit dem BVB gleichziehen.

Helfen soll dabei vor allem Said El-Mala. Der Shootingstar der Kölner traf  zuletzt sowohl beim 1:0-Sieg gegen Hoffenheim als auch beim 1:1 gegen den FC Augsburg. Mittlerweile sollen zahlreiche Top-Klubs - darunter auch Borussia Dortmund - Interesse an dem 19-Jährigen haben.

So verfolgt ihr das Topspiel des Bundesliga-Spieltags live im TV, Livestream oder im Liveticker.

Borussia Dortmund vs. 1. FC Köln im TV, Stream und Ticker: Wann findet das Bundesliga-Spiel statt?

Bundesliga: Läuft die Partie Borussia Dortmund - 1. FC Köln im Free-TV?

Nein. Die Partie zwischen Borussia Dortmund und dem 1. FC Köln wird nicht im Free-TV übertragen.

Dortmund gegen Köln live: Wo läuft das Match im Pay-TV?

Sky hat die exklusiven Rechte für die Bundesligaspiele am Samstagnachmittag. Folgerichtig zeigt der Pay-TV-Sender auch Dortmund gegen Köln live und in voller Länge. Es ist allerdings ein kostenpflichtiges Abonnement nötig.

Bundesliga im Livestream: Wer zeigt BVB vs. Köln live?

Einen kostenlosen Livestream gibt es nicht. Für zahlende Sky-Kunden ist das Bundesliga-Spiel im Stream über Sky Go oder WOW TV abrufbar.

Borussia Dortmund empfängt den 1. FC Köln: Wo gibt's einen Ticker zum Bundesliga-Spiel?

Einen Ticker zu Borussia Dortmund - 1. FC Köln gibt es wie gewohnt auf ran.de.

Borussia Dortmund vs. 1. FC Köln live: Alle Infos zur Übertragung des Bundesliga-Spiels

  • Begegnung: Borussia Dortmund vs. 1. FC Köln
  • Datum und Uhrzeit: 25. Oktober 2025; 18:30 Uhr
  • Trainer: Niko Kovac (Borussia Dortmund), Lukas Kwasniok (1. FC Köln)
  • Free-TV: -
  • Pay-TV: Sky
  • Livestream: Sky Go, WOW TV
  • Liveticker: ran.de
