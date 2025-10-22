Borussia Dortmund vs. 1. FC Köln live: Bundesliga im Free-TV, Livestream und Ticker

Am 8. Spieltag der Bundesliga trifft Borussia Dortmund im Topspiel auf den 1. FC Köln. So könnt ihr das Duell verfolgen.

Mit der Niederlage beim FC Bayern am vergangenen Spieltag, hat Borussia Dortmund den Kontakt zur Spitze ein wenig verloren. Sieben Punkte trennen den BVB vor dem 8. Spieltag vom deutschen Rekordmeister.

Nachdem die "Schwarz-Gelben" in der Champions League zuletzt wieder in die Erfolgsspur fanden (4:2-Sieg gegen den FC Kopenhagen), soll nun auch in der Bundesliga wieder ein Sieg her.

Im Topspiel trifft das Team von Niko Kovac dabei auf den 1. FC Köln. Der Aufsteiger ist überraschend gut in die Spielzeit gestartet und hat bereits elf Punkte auf dem Konto - könnte bei einem Sieg also mit dem BVB gleichziehen.

Helfen soll dabei vor allem Said El-Mala. Der Shootingstar der Kölner traf zuletzt sowohl beim 1:0-Sieg gegen Hoffenheim als auch beim 1:1 gegen den FC Augsburg. Mittlerweile sollen zahlreiche Top-Klubs - darunter auch Borussia Dortmund - Interesse an dem 19-Jährigen haben.

So verfolgt ihr das Topspiel des Bundesliga-Spieltags live im TV, Livestream oder im Liveticker.