BUNDESLIGA LIVE IN SAT.1, AUF RAN.DE UND JOYN
Borussia Mönchengladbach - Eugen Polanski erhält mindestens zwei Spiele
- Aktualisiert: 16.09.2025
- 17:03 Uhr
- SID
Eugen Polanski wird bei Borussia Mönchengladbach mindestens für zwei Spiele die Verantwortung auf der Trainerbank übernehmen.
"Eugen ist ein Junge mit Energie, der auf diese Chance gewartet hat. Und ich finde, dass er die auch verdient hat", sagte Sport-Geschäftsführer Roland Virkus einen Tag nach der Entlassung von Chefcoach Gerardo Seoane.
Der 39 Jahre alte Polanski, der bislang die U23 in der Regionalliga trainiert hatte, sitzt somit am Sonntag bei Bayer Leverkusen und eine Woche später im Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt auf der Bank. "Parallel dazu sondieren wir den Markt. Das haben wir dem Eugen auch so gesagt, das weiß er auch", so Virkus weiter.
Polanski ist im nahen Viersen aufgewachsen, wechselte als Achtjähriger zur Borussia, wurde dort Profi und 2022 Coach der U23. "Er ist ein junger Trainer mit Ambitionen, er kennt den Verein durch und durch, ist Borusse durch und durch, kennt unsere Talente", sagte Virkus.
- Gladbach weiter torlos: Werder Bremen vergrößert Seoanes Sorgen
- Borussia Mönchengladbach: Gerardo Seoane entlassen - Fehler mit Ansage
Gladbach hat nach drei Spieltagen noch kein Tor erzielt, nach dem jüngsten 0:4 gegen Werder Bremen war Seoane entlassen worden. Am Mittwoch wird Polanski erstmals das Training leiten. "Er hat klare Vorstellungen, die er der Mannschaft vermitteln will, was seine Arbeitsweise angeht. Sehr strukturiert, fordernd, sehr ehrgeizig, auch was Arbeitsethik und Arbeitskultur angeht. So wie er als Spieler war, so ist er auch als Trainer", sagte Virkus.
Borussia Mönchengladbach entlässt Trainer Gerardo Seoane: Die Nachfolge-Kandidaten
Gladbach entlässt Trainer Seoane: Die Nachfolge-Kandidaten
Borussia Mönchengladbach hat Trainer Gerardo Seoane nach nur drei Bundesliga-Spieltagen entlassen. Nach dem verkorksten Saisonstart, der in der 0:4-Heimniederlage gegen Werder Bremen seinen Tiefpunkt fand, müssen die "Fohlen" sich bereits frühzeitig neu aufstellen. ran zeigt, welche Kandidaten für die Seoane-Nachfolge in Frage kommen.
Eugen Polanski (M’Gladbach II)
Wird die Interimslösung zur Dauerhaften? Wie die Gladbacher bekannt gaben, wird der ehemalige Bundesligaspieler bis auf Weiteres die Profimannschaft betreuen. Der 39-Jährige trainierte bisher die U23 des Klubs und könnte eine langfristige Lösung für den Trainerposten sein, wenn man dem auf höchstem Niveau noch unbeschriebenem Blatt denn die Zeit und Perspektive einräumt. Polanski ist seit 2022 Trainer der zweiten Mannschaft – davor coachte er auch 18 Spiele bei der U17 und wusste als Übungsleiter im Nachwuchs zu imponieren.
Martin Demichelis (vereinslos, zuletzt CF Monterrey)
Wird ein ehemaliger Star des FC Bayern neuer Trainer bei der Borussia? Wie der "Kicker" berichtet, soll Demichelis zum Kandidatenkreis für die Nachfolge von Seoane zählen. Der 44-Jährige wurde im vergangenen Mai als Trainer des Monterrey CF aus Mexiko entlassen und stünde damit umgehend zur Verfügung. Zuvor stand Demichelis unter anderem auch bei River Plate in Argentinien an der Seitenlinie sowie bei diversen Jugendmannschaften des deutschen Rekordmeisters.
Edin Terzic (vereinslos, zuletzt Borussia Dortmund)
Der ehemalige Trainer des BVB will wieder ein Team übernehmen und es könnte laut eigener Aussage "sofort losgehen". In Dortmund hatte der 42-Jährige von Dezember 2020 bis Sommer 2021 sowie von Juli 2022 bis Ende Juni 2024 insgesamt 128 Pflichtspiele an der Seitenlinie gestanden. Der "Kicker" bringt Terzic ebenfalls als Anwärter auf den Trainerstuhl in Mönchengladbach ins Spiel.
Pellegrino Matarazzo (vereinslos, zuletzt TSG Hoffenheim)
Ein dritter Name, der vom "Kicker" genannt wird: Der ehemalige TSG-Coach Matarazzo. Seit seiner Entlassung im November 2024 ist der 47-Jährige ohne Team. Für den gebürtigen Amerikaner spricht seine Erfahrung, so stand er von Dezember 2019 bis Oktober 2022 insgesamt 100 Pflichtspiele für den VfB Stuttgart an der Seitenlinie.
Roger Schmidt (vereinslos, zuletzt Benfica Lissabon)
Der 58-Jährige wird seit Jahren immer wieder mit einer Bundesliga-Rückkehr in Verbindung gebracht. Auch nach dem Seoane-Aus in Gladbach muss sein Name genannt werden. Zuletzt trainierte Schmidt von Juli 2022 bis August 2024 Benfica. Die "Bild" bezweifelt in einem Bericht über den erfahrenen Coach jedoch, ob BMG sein Gehalt überhaupt stemmen könnte. In der Bundesliga stand er bis Anfang 2017 in insgesamt 125 Pflichtspielen für Bayer Leverkusen an der Seitenlinie.
Urs Fischer (vereinslos, zuletzt Union Berlin)
Mit dem Schweizer könnten die "Fohlen" ebenfalls einen sehr erfahrenen Mann verpflichten. Fischer war bis November 2023 als Trainer von Union Berlin tätig und führte die "Eisernen" einst bis in die Bundesliga und sogar bis in die Champions League. Seitdem ist der 59-Jährige vereinslos.
Bo Svensson (vereinslos, zuletzt Union Berlin)
Der Däne spielte einst selbst einenhalb Jahre für die Borussia, ehe der Defensivspieler zu einer Säule bei Mainz 05 wurde. Später trainierte der heute 46-Jährige auch das Team und machte dabei 104 Pflichtspiele an der Seitenlinie. Deutlich kürzer und weniger erfolgreich verlief das Kapitel bei Union Berlin. Dort fehlte der Erfolg, wo er als Nachfolger von Fischer bereits nach nur einem halben Jahr Ende Dezember 2024 wieder gehen musste.
Lucien Favre (vereinslos, zuletzt OGC Nizza)
Oder kommt es zur ganz großen Feel-Good-Story? Der 67-Jährige ist seit seiner Entlassung in Nizza im Januar 2023 ohne neuen Klub. Favre ist einer der erfolgreichsten Trainer in der jüngeren Vereinsgeschichte der Borussia. In der Bundesliga leitete er bis Dezember 2020 auch für 110 Pflichtspiele Borussia Dortmund an. An Erfahrung kann es kaum jemand mit dem Schweizer aufnehmen. Die Frage wird sein, ob man es Favre erneut zutraut, die Mannschaft in die Spur zu bringen, oder er mittlerweile zu lange aus dem Geschäft raus ist und sein Spielstil noch für den modernen Fußball geeignet ist.
Raphael Wicky (vereinslos, zuletzt BSC Young Boys)
Bereits vor einigen Monaten war Wicky als möglicher Seoane-Ersatz gehandelt worden. Nun ploppt sein Name erneut auf. Der ehemalige Spieler des HSV stand zuletzt bei den Young Boys Bern unter Vertrag – wie einst Seoane. Mit den Schweizern gewann der 48-Jährige 2022/23 das Double, im März 2024 folgte die Trennung.
In der Vergangenheit hatte die Borussia mit dem Aufstieg eines Interimstrainers zum Chef durchaus gute Erfahrungen gemacht. Bernd Krauss führte den Klub nach seiner Beförderung zum Chef zum DFB-Pokalsieg 1995, dem bislang letzten Titel. Andre Schubert schaffte 2015/16 nach einem Fehlstart und Lucien Favre noch die Qualifikation für die Champions League.