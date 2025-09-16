Anzeige

Borussia Mönchengladbach: Kaum Entwicklung unter Gerardo Seoane erkennbar Dass Seoane überhaupt noch als Übungsleiter des Teams in die Vorbereitung und die neue Saison gehen durfte, muss im Nachhinein äußerst kritisch betrachtet werden. Der Schweizer übernahm die Borussen vor zwei Jahren. Die erhoffte Wende konnte der 46-Jährige jedoch nicht einleiten. Am Ende der Saison 2024/25 sprang ein enttäuschender 10. Tabellenplatz heraus. Mit gerade einmal 45 Punkten wurde das europäische Geschäft deutlich verpasst. Zuvor landete Gladbach 2023/24 sogar nur auf Rang 14. Wie schon zu häufig steckte BMG unter Seoane erneut im Niemandsland der Tabelle fest. Von berauschenden Europapokalabenden ist kaum mehr die Rede, mittlerweile ist die nationale Konkurrenz deutlich enteilt, und wie aktuell ersichtlich wird die Lücke immer größer und die Tendenz geht krachend immer weiter nach unten. Eine wirkliche Weiterentwicklung des Kaders war zu wenig erkenntlich und auch eine klare Spielidee ließ Gladbach unter Seoane viel zu häufig vermissen. Gerade offensiv zeigte man sich besonders häufig akut abschlussschwach.

Borussia Mönchengladbach: Gerardo Seoane hätte bereits nach enttäuschender Vorsaison gehen müssen Das Verhältnis stimmte einfach nicht. Schon in der vorherigen Spielzeit hatte die Mannschaft mit -2 eine negative Tordifferenz. Null Tore nach drei Spielen zum Saisonauftakt 2025/26 verdeutlichen nochmals die eklatante Abschlussproblematik, wenn Goalgetter Tim Kleindienst wie derzeit ausfällt. Aber auch der Nationalspieler kann den Bock nicht alleine Umstoßen, wie bereits die Vorsaison zeigte. Einen Teil der Mannschaft hatte Seoane darüber hinaus aber offenbar bereits zuvor verloren. Wie die "Bild" berichtet, fiel der Trainer wohl bei einigen Spielern durch seine "sehr karge Kommunikation" in Ungnade. Und damit nicht genug. So hätte der Coach offenbar bestimmte Profis bevorzugt - über "Lieblinge" im Kader wird berichtet, die unabhängig von ihrer Form in der ersten Elf gesetzt gewesen waren. Zudem soll er mit seinem polarisierenden Führungsstil angeeckt sein, der laut einem Insider als "knallhart und gnadenlos" beschrieben wird. Und auch die Kaderplanung in der Sommerpause soll zum Bruch mit einigen Spielern geführt haben. Dabei hätten die Ausbootung von Torwart Jonas Omlin sowie der Abschied von Sechser Julian Weigl zu Al Qadsiah für Unverständnis gesorgt.

