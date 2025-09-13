FC Bayern überrollt den HSV: So ist der Hamburger SV nicht Bundesliga-reif - Kommentar

Anzeige

HSV-Rekordpleite beim FC Bayern lag in der Luft Hätte der deutsche Rekordmeister über die volle Spielzeit so viel Gas geben wie in den ersten 29 Minuten, als es beim Stand von 4:0 nach dem nächsten Schützenfest aussah, wäre auch die Hamburger Rekordpleiten von zweimal 0:8 (2015 und 2017) ins Wanken geraten. Doch die Bayern nahmen nach der klaren Führung sichtbar einen Gang raus, gaben unter anderem den Torschützen Serge Gnabry und Harry Kane früh eine Verschnaufpause und schonten sich kollektiv für den Champions-League-Auftakt am Mittwoch gegen den FC Chelsea. So kamen die Hamburger mit einem tiefblauen Auge davon und versuchten Hoffnung aus der zweiten Halbzeit zu ziehen, nachdem in der Pause bei der klaren Kabinen-Ansprache von Trainer Merlin Polzin offenbar die Wände gewackelt hatten.

HSV in München nochmal schwächer als im Derby Gleichwohl blieb nach der erschreckenden Vorstellung in der ersten Hälfte eine klare Erkenntnis: So ist der HSV nicht Bundesliga-reif. Der Aufsteiger unterbot in München nochmal den enttäuschenden Derby-Auftritt gegen St. Pauli (0:2) und war mindestens eine, wenn nicht sogar zwei Klassen schwächer als die Bayern. In dieser Verfassung wird es ganz schwer werden, einen erneuten Absturz in die Zweite Liga zu verhindern.

HSV: Stefan Kuntz' riskante Wette geht bislang nicht auf Vorstandsboss Stefan Kuntz ist im Sommer ein großes Risiko eingegangen und hat die gefeierte Aufstiegsmannschaft großflächig umgebaut, weil er davon überzeugt war, dass der Klassenerhalt nur mit einem anderen Kader und einem anderen, ans Oberhaus angepassten Fußball gelingen kann. 17 Spieler kamen, 14 gingen, darunter Führungsfiguren wie Kapitän Sebastian Schonlau und Torjäger Davie Selke. Eine riskante Wette mit vielen Unbekannten, die bis jetzt nicht aufgeht. Es fehlen offensichtlich eingespielte Abläufe und eine klare Hierarchie, die sich erst finden muss. Polzins Umstellung auf die ungewohnte Dreierkette gegen Bayern mit drei Neuzugängen, darunter der 18-Jährige Vuskovic und der beinahe vom Platz gestellte 20-Jährige Soumahoro, ging komplett daneben.