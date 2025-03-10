Borussia Dortmund: Nmecha verlängert - wird ein Offensivstar verkauft? News und Gerüchte zum BVB

- Anzeige -

- Anzeige -

+++ 12. März, 19:09 Uhr: Nach Nmecha-Verlängerung - was passiert mit Guirassy und Adeyemi? +++ Unter anderem durch das frühe Aus in der Champions League könnte Borussia Dortmund laut "Sportbild" wohl dazu gezwungen sein, im Sommer einen Star zu verkaufen. Nachdem Felix Nmecha seinen Vertrag nun vorzeitig bis 2030 verlängert hat, fällt der 25-Jährige schon mal als Verkaufskandidat weg, bei Nico Schlotterbeck hoffen die BVB-Bosse ebenfalls auf die Unterschrift unter einen neuen Kontrakt über den Sommer 2027 hinaus. Dem Bericht nach steigt nun immer mehr die Wahrscheinlichkeit, dass im Sommer 2026 ein Offensivstar verkauft werden könnte. Konkret genannt werden dabei Top-Torjäger Serhou Guirassy und Flügelflitzer Karim Adeyemi. Bei Adeyemi sollen die BVB-Bosse wohl auf eine Ablösesumme im Bereich von 60 Millionen Euro hoffen, sein Vertrag läuft noch bis zum Sommer 2027. Allerdings verlor er zuletzt seinen Stammplatz in Dortmund. Der 30-jährige Guirassy hingegen wolle noch mal einen lukrativen Vertrag unterschreiben, beschäftigt sich wohl daher auch mit einem möglichen Abgang vom BVB. Seine Brüder, die gleichzeitig die Berater des Stürmers sind, sollen den Markt schon seit Monaten sondieren, als mögliche Ziele gelten demnach Klubs aus der Wüste, aber auch der AC Mailand. In Guirassys Vertrag gibt es dem Bericht nach eine Ausstiegsklausel, die sich je nach Klub wohl zwischen 45 und 50 Millionen Euro bewegen soll. Guirassys Vertrag in Dortmund läuft noch bis zum Sommer 2028.

- Anzeige -

- Anzeige -

+++ 12. März, 11:20 Uhr: Transfer-Wende bei Guirassy? +++ Wie geht es weiter bei Serhou Guirassy? Erst vor wenigen Wochen schrieb die "Bild", der Stürmer wolle in Saudi-Arabien "nochmal richtig abkassieren" - und den letzten großen Vertrag seiner Karriere unterzeichnen. Nun berichtet das Medium, ein Wechsel in den Nahen Osten, samt Verdopplung seines kolportierten Jahresgehalts von neun Millionen Euro, sei nur noch "zweite Priorität". Demnach ist ein Abgang in Richtung Wüste zwar nicht ausgeschlossen, in der Zwischenzeit hätten sich aber auch europäische Topklubs bei dem Angreifer gemeldet, die in der kommenden Saison in der Königsklasse spielen würden. So steht Guirassy wohl vor allem bei der AC Mailand auf dem "Wunschzettel", ist aber selbstverständlich nicht der einzige Kandidat. Zwar sei im Vertrag des 29-Jährigen im Sommer eine Ausstiegsklausel für 45 Millionen Euro verankert, diese gelte allerdings nur für einige wenige Vereine - nicht aber für Milan. Das würde bedeuten: Der BVB könnte frei über die Ablöse verhandeln. Der Stürmer selbst soll sich derweil eine Deadline in Sachen Zukunftsentscheidung gesetzt haben. Dem Bericht zufolge will er spätestens kurz nach Saisonende im Mai dem BVB mitteilen, ob er um eine Wechselfreigabe ersucht.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

+++ 11. März, 17:30 Uhr: Felix Nmecha verlängert offenbar langfristig +++ Borussia Dortmund kann anscheinend langfristig mit Felix Nmecha planen. Wie "Sky Sport" berichtet, hat sich der Klub auf eine Vertragsverlängerung mit dem Mittelfeldspieler geeinigt. Demnach hat es in Gesprächen mit Nmechas Berateragentur "The Talent Table" einen "Durchbruch" gegeben. Der 25-Jährige wird seinen noch bis Sommer 2028 laufenden Kontrakt um zwei Jahre verlängern und fortan zu den Top-Verdienern des Vereins gehören. Der sechsfache deutsche Nationalspieler kam 2023 für rund 30 Millionen Euro vom VfL Wolfsburg zum BVB und gehört in der aktuellen Saison zu den Leistungsträgern. Vor allem aus England sollen mehrere Klubs, darunter wohl auch Manchester City, deshalb ein Auge auf den Rechtsfuß geworfen haben. Bei den "Skyblues" wurde Nmecha ausgebildet, ehe er 2021 zum VfL Wolfsburg wechselte.

+++ 9. März, 06:54 Uhr: Brandt-Abschied hat wohl mehrere Gründe +++ Die Entscheidung von Borussia Dortmund und Julian Brandt, ab Sommer getrennte Wege zu gehen, entstand offenbar aus einer Mischung verschiedener Gründe. Wie die "Bild" schreibt, sei das Gehalt des 29-Jährigen einer der wichtigsten Faktoren gewesen. Brandt gehört mit einem Salär von gut acht Millionen Euro zu den Topverdienern im Kader. Der BVB will den Kader zukünftig jedoch deutlich günstiger aufstellen, das Gehaltsgefüge soll schlanker werden. Doch das ist offenbar nur ein Aspekt. Durch den Abschied von Brandt soll demnach auch ein klares Signal des Umbruchs gesendet werden. Eine neue Hierarchie innerhalb der Mannschaft ist das Ziel, dazu gehört auch der Abschied von Führungsspielern. Doch auch bei Brandt selbst sei demnach die Entscheidung gereift, Dortmund zu verlassen. So reize ihn eine neue sportliche Herausforderung, während er die Möglichkeit hat, als ablösefreier Spieler bei seinem neuen Klub ein ordentliches Handgeld zu kassieren. Zudem sei der Offensivspieler zunehmend unzufrieden mit seiner Rolle beim BVB gewesen, zu häufig pendelte er zwischen Bank und Startelf. Auch die starke Verknüpfung seiner Rolle mit den titellosen Jahren des BVB soll ihn gestört haben.

- Anzeige -

Borussia Dortmund: Die aktuellsten Transfers