Borussia Mönchengladbach - Tim Kleindienst und die nervige Warterei auf das Comeback

Während Borussia Mönchengladbach gegen den Abstieg spielt, kämpft Tim Kleindienst um sein Comeback. Ein Ende der Warterei ist noch nicht in Sicht. Von Andreas Reiners Tim Kleindienst ist genervt. Trainer Eugen Polanski hat das verraten. Denn der Kapitän von Borussia Mönchengladbach arbeitet an seinem Comeback in der Bundesliga. Wie es in ihm aussieht, kann man nur erahnen. Rocco Reitz verlässt Gladbach: Für Romantik ist kein Platz mehr – ein Kommentar Angesichts der Tatsache, dass er im Mai 2025 am Meniskus operiert wurde und seitdem nur Ende November, Anfang Dezember in drei Spielen für insgesamt sechs Minuten auf dem Platz stand, ist "genervt" wahrscheinlich eine freundliche Beschreibung für den Gemütszustand des 30-Jährigen. Nach dem Kurz-Comeback musste erneut ein Eingriff vorgenommen werden, weil das Knie eine Reaktion zeigte. "Kein langfristiger Ausfall" hieß es damals von der Borussia.

Tim Kleindienst in Gladbach: Nur individuelles Training Das ist drei Monate her. Und somit dann doch ein langfristiger Ausfall. Das Problem: Da Kleindienst immer noch individuelles Training absolviert, ist ein Comeback noch nicht in Sicht. Schlimmer noch: Polanski musste vor dem Abstiegs-Endspiel am Freitag gegen den FC St. Pauli (ab 20:30 Uhr im Liveticker) zugeben: "Wie lange es genau dauern kann, kann ich tatsächlich nicht sagen. Ich glaube, das ist auch für Tim schwer einzuschätzen. Und das ist das, was gerade so ein bisschen auch nach außen hin nervt." Reitz-Wechsel nach Leipzig wird konkreter Im Januar sagte Kleindienst dem "kicker", es laufe alles nach Plan. "Ich habe keine Probleme." Sogar von der damals noch existierenden WM-Hoffnung sprach er, auch wenn es "sehr eng werden" könne. Wegen eines Comeback-Termins hielt er sich damals aber bedeckt. Das ist nun auch zwei Monate her.

Tim Kleindienst: Viele Kleinigkeiten nerven Was die Rückkehr verzögert? Es dauere ein bisschen länger "mit vielen Kleinigkeiten", wie Polanski erklärte. "Aber diese Kleinigkeiten machen halt gerade diesen Unterschied, ob er grundsätzlich schmerz- und beschwerdefrei auf dem Platz ist.” Alle Parteien gehen deutlich vorsichtiger vor als beim ersten Mal. So wird sich Kleindiensts WM-Traum natürlich zerschlagen. Selbst bei einem baldigen Comeback rennt dem Stürmer die Zeit unerbittlich davon. In der vergangenen Saison erzielte er 16 Tore, hatte sich so in die Nationalmannschaft geballert, war dort ein fester Bestandteil und WM-Kandidat Für ihn geht es stattdessen darum, in der Bundesliga endlich wieder auf dem Platz stehen zu können. Um der Borussia im Saisonendspurt zu helfen.

Kann Kleindienst Gladbach noch helfen? Kleindienst ist aber nicht nur genervt, sondern hat auch "leuchtende Augen", wie Polanski erklärte. "Aber das hilft ihm auch ganz gut, um diesen Prozess so schnell voranzutreiben, dass er uns auch noch helfen kann. Da bin ich ziemlich sicher." Die Hilfe können die Gladbacher gut gebrauchen. Vor dem Pauli-Spiel beträgt der Vorsprung auf den Relegationsplatz einen Punkt.