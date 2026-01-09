- Anzeige -
- Anzeige -
Afrika-Cup

Afrika Cup: Gastgeber Marokko besiegt Kamerun - Auch Nicolas Jackson mit dem Senegal im Halbfinale

  • Aktualisiert: 09.01.2026
  • 23:22 Uhr
  • SID

Die ersten beiden Halbfinalisten des Afrika-Cups stehen fest: Sowohl Marokko als auch Senegal setzten sich durch.

Gastgeber Marokko ist beim Afrika-Cup ins Halbfinale gestürmt. Angeführt von Real-Madrid-Profi Brahim Diaz, der auch im fünften Turnierspiel erfolgreich war, setzte sich das Überraschungsteam der WM 2022 in Katar mit 2:0 (1:0) gegen Kamerun durch.

Auf die Marokkaner wartet im Halbfinale der Sieger der Partie zwischen Nigeria und Algerien.

Zuvor hatte der Senegal sein Ticket für die nächste Runde gelöst - begünstigt durch einen Torwartfehler und einen Platzverweis beim Gegner Mali.

Das Team das Bayern-Profis Nicolas Jackson gewann mit 1:0 (1:0) und bekommt es nun mit Ägypten oder Titelverteidiger Côte d'Ivoire (Elfenbeinküste) zu tun.

Die abschließenden Viertelfinalspiele finden am Samstag statt.

- Anzeige -
- Anzeige -

Afrika-Cup: Torwartfehler entscheidet Senegal-Spiel

Marokko, das zuletzt 2004 im Halbfinale war und 1976 den Titel geholt hatte, konnte sich einmal mehr auf Diáz verlassen. Der 26-Jährige traf nach einer Ecke per Oberschenkel.

Abde Ezzalzouli (61.) hätte fast das 2:0 nachgelegt, kurz darauf verhinderte Kameruns Nouhou Tolo (62.) artistisch einen Gegentreffer. Ismael Saibari (74.) erhöhte für die Marokkaner.

Bei Senegals entscheidendem Treffer durch Iliman Ndiaye (27.) sah Malis Torhüter Djigui Diarra sehr unglücklich aus. Der 30-Jährige ließ eine flache Hereingabe durchrutschen.

Diarra, der in England beim FC Everton spielt, ließ sich das Geschenk nicht entgehen und schob den Ball ins leere Tor. Mali schwächte sich durch eine Gelb-Rote Karte für Yves Bissouma (45.+3) zusätzlich.

Auch interessant: Bundesliga: BVB mit spätem Remis in Frankfurt - In letzter Sekunde zum Punktgewinn

- Anzeige -
News und Videos
Fans beim Afrika-Cup
News

Afrika Cup 2025: Nationen, Termine, Stars und Livestream auf Joyn

  • 09.01.2026
  • 23:47 Uhr
Jackson (vorne) im Kopfballduell
News

Viertelfinale erreicht: Jackson droht Bayern-Spiele zu verpassen

  • 04.01.2026
  • 12:51 Uhr
Gabun jubelte im letzten Gruppenspiel nur zu Beginn
News

Afrika-Cup: Gabuns Regierung entlässt Trainer und Mannschaft

  • 01.01.2026
  • 15:49 Uhr
Nigeria um Victor Osimhen (oben) feiert
News

Afrika-Cup: Nigeria vorzeitig im Achtelfinale

  • 27.12.2025
  • 23:37 Uhr
Salah verwandelt den Elfmeter zum 1:0
News

Afrika-Cup: Salah schießt Ägypten ins Achtelfinale

  • 26.12.2025
  • 18:05 Uhr
Senegals Jackson mit Doppelpack
News

Jackson mit Doppelpack! Senegal startet mit Sieg

  • 23.12.2025
  • 18:30 Uhr
Der Afrika-Cup fand erstmals 1957 statt
News

Neuer Turnierrhythmus - Afrika-Cup ab 2028 in größeren Zeitabständen

  • 21.12.2025
  • 10:15 Uhr
Brys und Eto'o
News

Afrika-Cup: Kamerun-Chaos – Zwei Coaches und zwei Turnier-Kader

  • 16.12.2025
  • 10:15 Uhr
Afrika-Cup-Teilnehmer: Ramy Bensebaini, Edmond Tapsoba, Bazoumana Touré

Afrika-Cup 2025: Diese Stars fehlen den Bundesligisten

  • Galerie
  • 05.12.2025
  • 16:00 Uhr
imago images 1050121542
News

Boniface sendet Hilferuf - Nigeria boykottiert Länderspiel

  • 14.10.2024
  • 16:33 Uhr