Die ersten beiden Halbfinalisten des Afrika-Cups stehen fest: Sowohl Marokko als auch Senegal setzten sich durch.

Gastgeber Marokko ist beim Afrika-Cup ins Halbfinale gestürmt. Angeführt von Real-Madrid-Profi Brahim Diaz, der auch im fünften Turnierspiel erfolgreich war, setzte sich das Überraschungsteam der WM 2022 in Katar mit 2:0 (1:0) gegen Kamerun durch.

Auf die Marokkaner wartet im Halbfinale der Sieger der Partie zwischen Nigeria und Algerien.

Zuvor hatte der Senegal sein Ticket für die nächste Runde gelöst - begünstigt durch einen Torwartfehler und einen Platzverweis beim Gegner Mali.

Das Team das Bayern-Profis Nicolas Jackson gewann mit 1:0 (1:0) und bekommt es nun mit Ägypten oder Titelverteidiger Côte d'Ivoire (Elfenbeinküste) zu tun.

Die abschließenden Viertelfinalspiele finden am Samstag statt.