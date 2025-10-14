Anzeige
Fußball

Borussia Mönchengladbach: Rouven Schröder neuer Sportchef und Nachfolger von Roland Virkus

  • Aktualisiert: 14.10.2025
  • 17:23 Uhr
  • SID

Borussia Mönchengladbach hat den Nachfolger von Roland Virkus gefunden. Rouven Schröder wechselt von RB Salzburg an den Niederrhein.

Rouven Schröder wird neuer Sportchef bei Borussia Mönchengladbach. Der Ex-Profi, der am Samstag seinen 50. Geburtstag feiert, wechselt vom österreichischen Spitzenklub RB Salzburg zu dem abstiegsbedrohten Fußball-Bundesligisten, wo er die Nachfolge von Roland Virkus antritt. Für Schröder zahlt Gladbach eine kolportierte Ablösesumme von bis zu einer Million Euro.

"Rouven Schröder verfügt neben der Erfahrung über die nötigen Kompetenzen und die kommunikativen Fähigkeiten, die es für diese anspruchsvolle Aufgabe braucht", sagte Borussias Geschäftsführer Stefan Stegemann. Schröder arbeitete in der Bundesliga bereits für den FSV Mainz 05, RB Leipzig und Schalke 04 als Funktionär. Seit Dezember 2024 war er in Salzburg tätig, sein Vertrag lief noch bis Ende 2028.

Schröder war bereits in der Vergangenheit mehrfach ein Kandidat bei der Borussia, zu einem Abschluss kam es aber nie – bis jetzt. Über die Laufzeit des Vertrages machte der Klub keine Angaben.

Der 58-jährige Virkus war Ende September zurückgetreten. Er zog damit die Konsequenzen aus einem sehr schwachen Saisonstart. Zwei Wochen zuvor war Trainer Gerardo Seoane entlassen worden. Unter Interimstrainer Eugen Polanski lief es nur geringfügig besser: Mit drei Punkten aus sechs Spielen ist Gladbach Tabellenvorletzter, am Freitag (20.30 Uhr/Sky) ist die Borussia bei Union Berlin zu Gast. Ob Polanski zur Dauerlösung wird, soll nun auch der neue Sportchef entscheiden.

