Tim Kleindienst setzt im Vorfeld seines Comebacks ein Zeichen. Gladbachs Sportdirektor Rouven Schröder muss jetzt nachlegen. Ein Kommentar. Von Andreas Reiners Die guten Nachrichten kehren langsam zurück. Erst der Sieg im DFB-Pokal gegen den Karlsruher SC, dann der Bundesliga-Befreiungsschlag beim FC St. Pauli. Und jetzt die Vertragsverlängerung mit Tim Kleindienst. "Nur" um ein weiteres Jahr, aber immerhin bis 2029. Und damit inmitten der turbulenten Wochen und Monate bei Borussia Mönchengladbach ein wichtiges Zeichen, dass der 30-Jährige weiter an Klub und Philosophie glaubt. Was zuletzt durch Fehlentwicklungen und -entscheidungen generell deutlich erschwert wurde.

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Tim Kleindienst: Comeback für Gladbach rückt näher Kleindienst wird dann wohl auch bald auf dem Platz Akzente und Zeichen setzen können, sein Comeback rückt zumindest näher. Aber damit ist es natürlich nicht getan. Für den neuen Sportdirektor Rouven Schröder hat die Arbeit in Gladbach ja kürzlich erst angefangen. Bundesliga-Spiele terminiert: BVB-Doppelpack live im Free-TV in SAT.1 und auf JOYN Er muss jetzt die immer noch im luftleeren Raum schwebende Trainerfrage klären. Es ist verständlich, dass der Verein nach dem desaströsen Saisonstart die Entwicklung unter Interimscoach Eugen Polanski beobachten wollte, mit dem Derby ist diese Probezeit dann aber auch ausgereizt. Auch wenn Schröder zuletzt meinte, dass es für das Thema kein Zeitfenster gebe. Doch eine Hängepartie wird dem Gladbacher Eigengewächs nicht gerecht. So oder so braucht es Klarheit auf der Position, um neue Unruhe zu vermeiden.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Borussia Mönchengladbach vs. 1. FC Köln: Wegweisendes Bundesliga-Derby Vom Ausgang des Spiels gegen den 1. FC Köln wird also viel abhängen. Auch von der Art und Weise, wie die Mannschaft die beiden jüngsten Siege mit in das Spiel nimmt, um gegen den deutlich besser positionierten Erzrivalen die kleine Erfolgsserie auszubauen. Und um auch die letzten Zweifel auszuräumen, dass Polanski der richtige Mann für die Zukunft ist.