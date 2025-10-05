Borussia Mönchengladbach hat am Ende einer turbulenten Woche erneut den ersten Sieg in der Bundesliga verpasst und einen Vereinsnegativrekord aufgestellt. Fünf Tage nach dem Rücktritt des Sport-Geschäftsführers Roland Virkus kam Borussia Mönchengladbach um Trainer Eugen Polanski nicht über ein 0:0 gegen den SC Freiburg hinaus. Für die Borussia war es saisonübergreifend das 13. Ligaspiel in Serie ohne Erfolg - eine längere Durststrecke hatte der Traditionsverein zuvor noch nie hingelegt. FC Bayern: Keine Oktoberfest-Heimspiele mehr? Eine FIFA-Reform ist Schuld

Klettertour nach oben: Hamburger SV fertigt den Mainz 05 ab Zudem blieb die Borussia zum erst dritten Mal in ihrer Bundesliga-Geschichte an den ersten sechs Spieltagen einer Saison ohne Sieg.

Entscheidung über Interimscoach Polanski steht bevor Das Remis gegen den Europa-League-Teilnehmer Freiburg, der seinerseits im zweiten Spiel nacheinander ohne drei Punkte blieb, bedeutete aber immerhin den Sprung vom Tabellenende auf Platz 17.

In der Länderspielpause muss nun ein Nachfolger für Virkus gefunden werden - und dann schnell eine Entscheidung fallen, ob Polanski auch am 17. Oktober bei Union Berlin auf der Gladbacher Trainerbank sitzen darf.

Startelfdebüt für Neuhaus Auch ohne Virkus erhalte er "sehr, sehr viel Unterstützung", hatte Polanski vor der wegweisenden Begegnung gesagt, bei der Florian Neuhaus sein Startelfdebüt für die Borussia in dieser Saison feierte.

Zuletzt hatte der 28-Jährige, der im Sommer mit seinem "Mallorca-Video" negativ aufgefallen war, im vergangenen April in der ersten Elf der Gladbacher gestanden - ebenfalls in einem Heimspiel gegen Freiburg. Im Gegensatz zum verrückten 4:6 gegen Eintracht Frankfurt begann die Partie bei herbstlichen zwölf Grad ruhig. Die Gladbacher überließen den Gästen in der Anfangsphase den Ball und fokussierten sich zunächst auf Stabilität in der Defensive - mit Erfolg.

Atubolu hält Freiburg im Spiel Und so meldete sich die Borussia nach einer Viertelstunde mehr in der gegnerischen Hälfte an. Nach einer schönen Kombination fand eine scharfe Flanke von Rocco Reitz aber keinen Abnehmer (19.). Kurz darauf schickte dann Neuhaus den Gladbacher Kapitän per Steilpass auf die Reise, doch der Schuss des U21-Nationalspielers wurde im letzten Moment geblockt (28.).

Die Gastgeber traten nun mit mehr Selbstvertrauen auf, die Torchancen häuften sich. Doch Yannik Engelhardt mit seinem Kopfball (29.) und Philipp Sander per Dropkick (31.) scheiterten an Keeper Noah Atubolu. Torlos ging es in die Pause.

