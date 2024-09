Buchmacher sehen Bayern beim Gipfeltreffen als Favoriten

Das Gipfeltreffen in der Fußball-Bundesliga hat einen klaren Favoriten: Bayern München - zumindest wenn es nach den Buchmachern geht.

Sportwettenanbieter bwin sieht den Rekordmeister und aktuellen Tabellenführer beim Heimspiel gegen den amtierenden Meister und aktuellen Tabellenzweiten Bayer Leverkusen bei einer Quote von 1,72 klar im Vorteil. Für einen Bayer-Sieg bietet bwin dagegen mehr als das Vierfache (4,10) des Einsatzes als Gewinnaussicht.

Die jeweilige Form der beiden Kontrahenten unterstreicht diese Annahme. Während die Münchner unter dem neuen Trainer Vincent Kompany ihre Offensive wieder richtig ins Rollen brachten und zuletzt mit 20 Toren innerhalb einer Woche von Sieg zu Sieg eilten, zeigte Leverkusen ungewohnte Defensivschwächen und musste anders als in der vergangenen Saison bereits eine Liga-Niederlage hinnehmen (2:3 gegen RB Leipzig).

Allerdings entschied Leverkusen zwei der bisher letzten drei Duelle für sich und verlor keines davon. In Leverkusen gab es ein 2:1 und zuletzt im Februar ein 3:0, in München trennten sich Bayern und Bayer vor etwas mehr als einem Jahr 2:2. Gewinnt die Werkself auch am Samstag (ab 18:30 Uhr im Liveticker) würde sie nach Punkten mit den Münchnern an der Tabellenspitze gleichziehen.