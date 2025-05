Der FC Bayern München steht schon vor dem 33. Spieltag als Meister fest, dahinter sind aber viele sportliche Fragen noch offen im Rennen um Europa und gegen den Abstieg. Diese Entscheidungen können am 33. Spieltag fallen. Für den FC Bayern München fiel die Meister-Entscheidung am Sonntagabend auf dem Sofa. Durch das 2:2 vom SC Freiburg gegen den Tabellenzweiten Bayer Leverkusen durften die FCB-Stars vorzeitig den 34. Meistertitel in der Bundesliga feiern. Der FC Bayern München verpasste am Tag zuvor durch den Last-Minute-Gegentreffer zum 3:3 bei RB Leipzig noch aus eigener Kraft den vorzeitigen Titelgewinn. Durch Freiburgs Schützenhilfe gab es dann aber einen Tag später in München doch noch den Meisterjubel. Bayer Leverkusen: Xabi Alonso trifft wohl Zukunfts-Entscheidung

Bayer Leverkusen: Lizenzentzug droht wegen Autobahnausbau Alle Relegationsspiele zwischen Bundes- und 2. Liga sowie zwischen dem deutschen Unterhaus und der 3. Liga gibt es vom 22. bis 27. Mai LIVE in Sat.1, und im Livestream auf ran.de und Joyn

Was passiert hinter Bayern und Bayer? Während die Münchner als Meister feststehen und Leverkusen mit 68 Punkten als Vizemeister, sind dahinter noch einige Entscheidungen offen. Die besten Karten für Platz 3 hat Frankfurt mit 56 Punkten. Durch einen Sieg am 33. Spieltag zuhause gegen St. Pauli wären die Hessen auch nicht mehr von Platz 3 zu verdrängen, da der Vorsprung auf den Tabellenvierten Freiburg jetzt schon vier Punkte beträgt.

Der Sport-Club spielt am 33. Spieltag in Kiel. Gewinnen die Breisgauer in Schleswig Holstein und Dortmund verliert auswärts in Leverkusen, würde auch Freiburg schon einen Spieltag vor dem Saisonende sensationell das Champions-League-Ticket buchen. Dortmund (51 Punkte) und Leipzig (50 Punkte) auf den Plätzen 5 und 6 müssen am 33. Spieltag den Blick sowohl nach oben als auch nach unten richten. Beide Teams könnten zumindest schon mal die Europa-League-Qualifikation fixieren, allerdings nicht ohne Schützenhilfe.

Steigt Bochum am 33. Spieltag endgültig ab? Im Keller hat es am 32. Spieltag noch keine finale Entscheidung gegeben. Nach dem torlosen Unentschieden am Freitagabend in Heidenheim haben die Bochumer zumindest noch theoretisch die Möglichkeit, die Saison auf dem Relegationsplatz zu beenden. St. Pauli und die TSG Hoffenheim sind auch zwei Spieltage vor Ende der Saison rechnerisch noch nicht durch. Die Sinsheimer haben nach dem Last-Minute-Unentschieden bei Borussia Mönchengladbach ebenso fünf Punkte Vorsprung auf den Relegationsrang wie der FC St. Pauli nach der Heimniederlage gegen den VfB Stuttgart. Holstein Kiel gastierte am Sonntag beim FC Augsburg, siegte mit 3:1 und und schloss damit bis auf einen Punkt zu Heidenheim auf. Damit ist für die Kieler zumindest der Relegationsplatz wieder in greifbarer Nähe. Mit dem Heimspiel gegen Freiburg und dem Auswärtsspiel in Dortmund haben die "Störche" allerdings auch ein hammerhartes Restprogramm.

Bundesliga-Transfergerüchte: Nimmt Xabi Alonso Bayer-Star mit zu Real Madrid? 1 / 21 © 2025 Getty Images Piero Hincapie (Bayer Leverkusen)

Noch ist der Wechsel von Xabi Alonso zu Real Madrid nicht offiziell. Dennoch soll der Trainer schon planen, Piero Hincapie mit in die spanische Hauptstadt zu nehmen. Wie das spanische Online-Portal "Relevo" berichtet, habe der 23-Jährige eine Ausstiegsklausel über 60 Millionen Euro in seinem bis 2029 laufenden Vertrag in Leverkusen. Angeblich sei es aber auch denkbar, dass er für 40 Millionen seinem Coach nach Madrid folgt. © 2025 Getty Images Piero Hincapie (Bayer Leverkusen)

Der vielseitig einsetzbare Abwehrspieler aus Ecuador ist bei Alonso in Leverkusen gesetzt und hätte wohl auch in der zuletzt schwächelnden Hintermannschaft von Real gute Einsatzchancen. Da Bayer seit Sonntag den Titel in der Bundesliga auch rechnerisch nicht mehr verteidigen kann, wird mit einer baldigen Entscheidung über Xabi Alonsos Zukunft gerechnet. © 2024 Getty Images Daniel Peretz (FC Bayern)

Der FC Bayern und Daniel Peretz werden im Sommer höchstwahrscheinlich - per Leihe oder Verkauf mit Rückkaufklausel - getrennte Wege gehen. Eine klare Option ist für den Israeli offenbar der HSV. Laut Informationen von "Sky" haben bereits konkrete Gespräche stattgefunden. Die Münchner sollen über diese auch bereits informiert sein. © IMAGO/Ulmer/Teamfoto Daniel Peretz (FC Bayern)

Peretz soll sich einen Wechsel nach Hamburg insbesondere im Aufstiegsfall vorstellen können. Zwar verfügt der HSV mit Heuer Fernandes und Matheo Raab über zwei gute Keeper, jedoch hätte Peretz dennoch realistische Nummer-eins-Chancen. Zuletzt wurde Frankfurt als Option gehandelt, jedoch müsste sich Peretz dort gegen den aktuell verletzten Kaua Santos und Kevin Trapp behaupten. © Getty Images Jonathan Tah (Bayer Leverkusen)

Laut "Sky Sports" prüft Manchester United wohl eine Verpflichtung von Bayer Leverkusens Abwehrstar Jonathan Tah. Der 28-Jährige hat bereits seinen Abschied von den Rheinländern zum Saisonende angekündigt. Am 30. Juni läuft der Vertrag des Nationalspielers aus, entsprechend kann Tah ablösefrei wechseln. Zuletzt wurden auch der FC Bayern, Inter Mailand und der FC Barcelona mit einer möglichen Tah-Verpflichtung in Verbindung gebracht. © Eibner Kingsley Coman (FC Bayern München)

Flügelflitzer Kingsley Coman gilt als möglicher Verkaufskandidat der Bayern für den Sommer 2025. Laut "CaughtOffside" soll der frischgebackene Meister FC Liverpool Interesse am 28-Jährigen haben und ein Angebot vorbereiten. Als Preisschild wird im Bericht eine Summe im Bereich von etwa 40 Millionen Euro genannt. Comans Vertrag beim FCB läuft läuft noch ... © 2025 Getty Images Kingsley Coman (FC Bayern München)

... bis zum Sommer 2027, allerdings gilt er wegen seines kolportierten Jahresgehalts von 17 Millionen Euro als einer Topverdiener und könnte deshalb den Sparmaßnahmen des FCB zum Opfer fallen. Im Bericht wird erwähnt, dass die Personalie Coman bei Liverpool mit Diogo Jota verknüpft sein soll. Wenn die "Reds" einen Jota-Abnehmer finden, würde dies das Interesse an Coman deutlich intensivieren. © AFP via Getty Images Carney Chuckwuemeka (Borussia Dortmund)

Der BVB plant einen irren Transfer-Tausch - Berichten des englischen Portals "Teamtalk" zufolge will die Borussia Carney Chukwuemeka unbedingt fest verpflichten. Derzeit ist der 21-Jährige vom FC Chelsea ausgeliehen - die Kaufoption soll bei 30 Millionen Euro liegen. Die Borussia möchte den Preis aber drücken und wäre demnach bereit, Jamie Gittens in einen möglichen Deal einzubinden... © Anadolu via Getty Images Jaden Sancho (FC Chelsea)

... Neben Chuckwuemeka liebäugelt der BVB auch mit dem Ex-Borussen Jadon Sancho. Chelsea zeigt Interesse an Gittens - die Schwarz-Gelben würden den Flügelspieler für 60 Millionen ziehen lassen. Sancho, der von Manchester United an die Blues ausgeliehen ist, steht einer Rückkehr nach Dortmund wohl offen gegenüber. Der BVB hofft nun, einen Deal zu vereinbaren, der alle drei Profis einschließt. © Getty Images Eliesse Ben Seghir (AS Monaco)

Einem Bericht der "L'Equipe" zur Folge soll der FC Bayern Interesse an Flügelspieler Eliesse Ben Seghir zeigen. Der 20-jährige Marokkaner von der AS Monaco steht demnach ganz oben auf der Liste des deutschen Rekordmeisters. Sein Vertrag in Frankreich läuft noch bis 2027, der Marktwert wird auf 30 Millionen Euro taxiert. Neben den Münchnern sollen auch Manchester City, Liverpool und Liga-Konkurrent Bayer Leverkusen an dem Offensiv-Juwel interessiert sein. © 2025 Getty Images Bernardo (VfL Bochum)

Zuletzt wurde von der „Sport Bild“ berichtet, dass Eintracht Frankfurt kurz davor stehen soll, den Brasilianer Bernardo vom VfL Bochum im Sommer zu begründen. Nun berichtet die „Bild“, dass der Deal rund um den 29-Jährigen auf Eis liegen soll und sich die Hessen mit Alternativen beschäftigen dürften. Demnach führt eine Spur wohl … © IMAGO/Isosport Jan-Carlo Simic (RSC Anderlecht)

... zu Abwehrtalent Jan-Carlo Simic vom RSC Anderlecht. Der in Nürtingen geborene Deutsch-Serbe wurde einst beim VfB Stuttgart und den Stuttgarter Kickers ausgebildet und wechselte später zum AC Mailand. Mittlerweile steht Simic bei Anderlecht unter Vertrag und das noch langfristig bis zum Sommer 2029. Durch gute Leistungen in Belgien avancierte Simic mittlerweile zum serbischen A-Nationalspieler. © IMAGO/Sven Simon Thomas Müller (FC Bayern)

Wie geht es für Thomas Müller nach seinem Ende beim FC Bayern im Sommer weiter? Laut "Bild" ist Vissel Kobe am 35-Jährigen interessiert. Bei dem japanischen Erstligisten spielten bereits Stars wie Lukas Podolski und Andres Iniesta. Ein Wechsel des Offensivspielers nach Japan gilt aber als unwahrscheinlich, demnach ist ein Neuanfang in der MLS aktuell die wahrscheinlichste Option. © Eibner Tim Kleindienst (Borussia Mönchengladbach)

Kommt es nach nur einem Jahr wieder zur Trennung zwischen Borussia Mönchengladbach und Stürmer Tim Kleindienst? Der laufstarke Angreifer soll im Fokus mehrerer Vereine stehen, berichtet die "Sport Bild". Die Borussia will den Nationalspieler demnach nicht verkaufen, muss sich aber aufgrund der angespannten finanziellen Lage ab 20 Millionen Euro gesprächsbereit zeigen. Kleindiensts Vertrag endet erst im Sommer 2028. © IMAGO/PanoramiC Ismael Doukoure (Racing Strasbourg)

Nachdem Jonathan Tah zuletzt seinen Abgang im Sommer 2025 aus Leverkusen bestätigte, läuft bei Bayer die Nachfolger-Suche. Laut "L’Equipe" führt eine Spur zu Ismael Doukoure von Racing Strasbourg. Demnach soll die "Werkself" den 21-Jährigen auf dem Zettel haben, der sowohl im Abwehrzentrum als auch auf der rechten Außenbahn spielen kann. Doukoures Vertrag ... © Icon Sport Ismael Doukoure (Racing Strasbourg)

... läuft nur noch bis zum Sommer 2026, soll zudem eine Ausstiegsklausel beinhalten. Im Sommer 2024 soll sich Doukoure schon mit Leverkusens Bundesliga-Rivale VfL Wolfsburg über einen Wechsel einig gewesen sein, allerdings platzte ein Transfer dem Bericht nach wegen einem Veto der Vereinsführung der Franzosen. © Getty Images Julian Brandt (Borussia Dortmund)

Der SV Werder Bremen soll einen möglichen Transfer von Julian Brandt verfolgen. Die Situation des BVB-Stars wird laut "SKY" intensiv verfolgt. Seine aktuelle Saison läuft durchwachsen, angeblich darf er einen neuen Verein suchen. Der gebürtige Bremer sagte Anfang 2023 bei "Sport1": "Ich habe mir als kleines Kind immer vorgenommen, dass ich Profi werde und irgendwann wieder nach Bremen zurückkehre". Der 28-Jährige hat noch einen Vertrag bis 2026. Das geschätzte Jahresgehalt von neun Millionen Euro wäre für die Bremer kaum bis gar nicht zu stemmen. Brandt müsste also für eine Heimkehr auf Geld verzichten. © 2025 Getty Images Xavi Simons (RB Leipzig)

Droht RB Leipzig ein herber Verlust im Sommer? Wie Transfer-Experte Fabrizio Romano berichtet, sieht Xavi Simons einen Wechsel weiterhin als konkrete Option an. Demnach wurden interessierte Klubs aus der Premier League darüber informiert, dass RB Leipzig eine Ablösesumme von rund 75 Millionen Euro anstrebt. Der 21-Jährige träumt derweil wohl von einem Wechsel zum FC Barcelona. Dies sei derzeit jedoch unwahrscheinlich. © IMAGO/Revierfoto Ko Itakura (Borussia Mönchengladbach)

2022 kam Ko Itakura für fünf Millionen Euro von Manchester City zu Borussia Mönchengladbach und erwies sich als echter Glücksgriff. Der Japaner bildet mit Nico Elvedi die robuste Innenverteidigung und ist dementsprechend heiß begehrt. Die "Rheinische Post" listet nationale und internationale Interessenten auf ... © IMAGO/Kirchner-Media Ko Itakura (Borussia Mönchengladbach)

... Demnach sind mit dem FC Bayern, dem BVB, Leverkusen und Frankfurt vier Bundesligisten interessiert, zudem namentlich nicht genannte Vereine aus England, Spanien, Frankreich und den Niederlanden. Der Vertrag des Verteidigers endet 2026. Kann ihn Gladbach nicht zu einer Verlängerung bewegen, müsste er wohl im Sommer verkauft werden, um eine Ablöse zu kassieren. © Middle East Images Fabio Silva (UD Las Palmas/ausgeliehen von Wolverhampton)

Eintracht Frankfurt hat Erfahrungen mit Stürmern, die vorzeitig den Verein verlassen. Daher bauen die Hessen bei Hugo Ekitike offenbar jetzt schon vor. Für den Fall, dass sie den Franzosen mit Vertrag bis 2029 im Sommer schon wieder ziehen lassen müssen, haben sie offenbar in Fabio Silva einen möglichen Ersatz im Blick. Nach "Sky"-Informationen hat es bereits Gespräche mit der Seite des 22-Jährigen gegeben, der derzeit von den Wolverhampton Wanderers an Las Palmas ausgeliehen ist.