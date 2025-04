Seiner Vorbildfunktion als Nationalspieler wie auch als der deutscher Vize-Kapitän wird Rüdiger mit seinem inakzeptablen Verhalten in keiner Weise mehr gerecht. Mittlerweile hat auch der DFB eine Reaktion auf den Ausraster von Antonio Rüdiger gezeigt. Der frühere FIFA-Schiedsrichter Urs Meier hat ebenfalls seine Expertenmeinung abgegeben.

Was sich der Innenverteidiger von Real Madrid aber aktuell leistet, dürfte aber auch für seine Kollegen und Fans nicht mehr zu tollerieren sein. Rüdiger wandelt nicht mehr an der Grenze, sondern überschreitet diese immer wieder um Längen.

Der 32-Jährige war schon immer ein Typ, der aneckt und auf dem Spielfeld an der Grenze des Erlaubten - oder auch mal darüber hinaus - agiert. Ein harter Knochen eben, der gerne mal austeilt und den man als Gegenspieler fürchtet.

Was ist eigentlich mit Antonio Rüdiger los? Der Abwehr-Star hatte schon in der Vergangenheit häufiger Probleme, seine Emotionen, seine Leidenschaft und seinen ungeheuer großen Siegeswillen richtig zu kanalisieren.

Damit hat der Innenverteidiger zwar das Mindestmaß an Anstand an den Tag gelegt, jedoch sind es eben zwei Paar Stiefel, eine Entschuldigung auszusprechen und sein Handeln entsprechend anzupassen.

Mit einem Tag Verspätung scheint auch Rüdiger erkannt zu haben, was für einen kapitalen Aussetzer er sich geleistet hat und entschuldigte sich via "X" für sein indiskutables Verhalten.

Besonders schlimm ist in diesem Zusammenhang, dass der Referee schon vor dem Finale angesichts von zweifelhaften Attacken von Real-Seite unter Tränen den großen Druck beklagte .

Der bereits ausgewechselte Routinier warf in der Verlängerung mit einem Eispack in Richtung Schiedsrichter Ricardo de Burgos Bengoetxea, beleidigte diesen auf übelste Art und Weise und musste von mehreren Personen zurückgehalten werden, um sich und seiner Umgebung nicht noch mehr Schaden zuzuführen.

Ein solcher sollte auf und neben dem Platz - vor allem für Kinder - ein Vorbild sein, anderen mit Respekt begegnen und seine Emotionen kontrollieren können. Es ist ein fatales Zeichen, wenn der Nachwuchs dann sieht, wie eines ihrer Idole den Schiedsrichter wüst beschimpft und sogar mit einem Gegenstand in seine Richtung wirft.

Klar ist: Fehler passieren, sind menschlich und es ist wichtig, diese auch mal verzeihen zu können. Das gilt auch für deutsche Nationalspieler. Bei Rüdiger ist es aber vor allem die Häufung von Aussetzern, die so bedenklich stimmt.

Kopf-ab-Geste: Rüdiger eckt immer wieder an

Rüdiger muss seine Emotionen in den Griff bekommen

Da stellt sich schon die Frage, ob ein Typ wie Rüdiger einem Team mehr schadet als hilft. Zu betonen ist aber auch, dass der Defensiv-Star grundsätzlich auch gute Charaktereigenschaften hat. Rüdiger kämpft entschlossen gegen Rassismus, leitet und engagiert sich in zahlreichen Hilfsprojekten und macht großzügige Spenden.

Man muss auch bedenken, dass sich der Real-Star auch selbst schon schlimme rassistische Beleidigungen anhören musste und auch in Bezug auf seinen Glauben teilweise unfair behandelt wurde. Dies kann allerdings nicht als Ausrede für alles gelten.

Rüdiger scheint ein Typ zu sein, der das Herz am rechten Fleck hat, jedoch zu oft von seinen Emotionen fehlgeleitet wird. Hierbei ist der DFB-Star aber vor allem selbst gefragt, seine Probleme in den Griff zu bekommen. So wie es aktuell läuft, kann es einfach nicht weitergehen.

Zeit zum Nachdenken dürfte Rüdiger angesichts der drohenden Sperre definitiv haben. Möge er sie hoffentlich sinnvoll nutzen.