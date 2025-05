Real Madrid: Antonio Rüdiger sorgt für Skandal - so reagiert der DFB auf den Clasico-Ausraster

In Spanien droht Rüdiger (32) eine drastische Bestrafung. Für das Werfen eines Gegenstandes auf den Schiedsrichter kann er gemäß Regelwerk für vier bis zwölf Spiele gesperrt werden. Die Strafe könnte Rüdiger mit in die neue Saison nehmen. Da bekommt er möglicherweise personelle Verstärkung. Denn angeblich will sich Real Madrid gleich von mehreren Stars trennen, um Xabi Alonso und Florian Wirtz in die spanische Hauptstadt zu locken.