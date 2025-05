Doch Vincent Kompany war es komplett egal, an welcher Stelle er in der Reihenfolge der Trainer-Kandidaten beim FC Bayern München vor der Saison genau geführt wurde.

Vincent Kompany: Als Trainer noch härter

Und stürzte sich in die Arbeit. In die Herausforderung. Weil ihm klar war, dass man ihn an Ergebnissen messen würde, und nicht an einer medialen Meinung. Stimmen die Resultate, verstummen auch Kritiker und Zweifler.

"Ich wusste, dass er sich dieser Herausforderung stellen würde – und dass er hart arbeiten würde, um erfolgreich zu sein", sagte sein Vater Pierre Kompany der "Welt": Er sei als Spieler schon diszipliniert gewesen, aber jetzt als Trainer sei er noch härter, so der Papa: "Er hat einen Tagesablauf, der kaum eine Pause zulässt. Morgens früh ist er bereits im Trainingszentrum, abends verlässt er es als Letzter. Er arbeitet meist 18 Stunden am Tag, seine Kinder sieht er an normalen Tagen sehr wenig."

Denn Kompany weiß, was er will. Was er dafür investieren muss. Und er wusste bei seinem Amtsantritt daher auch in etwa, wie der FC Bayern tickt, dass dieser oft unruhige Klub mit seinem undankbaren Umfeld und seinen unangenehmen Nebengeräuschen und endlosen Diskussionen ein Nerven- und Trainerfresser sein kann.