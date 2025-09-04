Die DFL verkündet die Ansetzungen weiterer Bundesliga- und Zweitligaspieltage. Die Bayern sind dabei mehr als nur einmal am Samstagabend gefordert.

Auf Rekordmeister Bayern München warten im Oktober in der Fußball-Bundesliga gleich zwei Highlight-Spiele am Samstagabend. Am 18. Oktober empfängt das Team von Trainer Vincent Kompany um 18.30 Uhr in der Allianz Arena Borussia Dortmund.

Genau zwei Wochen zuvor sind die Bayern zur selben Uhrzeit bei Eintracht Frankfurt zu Gast. Das geht aus den zeitgenauen Ansetzungen der Spieltage sechs bis zwölf hervor, über welche die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Donnerstag informierte.