Fußball
Bundesliga-Ansetzungen: Bayern gegen BVB und Frankfurt terminiert
- Aktualisiert: 04.09.2025
- 13:47 Uhr
- SID
Die DFL verkündet die Ansetzungen weiterer Bundesliga- und Zweitligaspieltage. Die Bayern sind dabei mehr als nur einmal am Samstagabend gefordert.
Auf Rekordmeister Bayern München warten im Oktober in der Fußball-Bundesliga gleich zwei Highlight-Spiele am Samstagabend. Am 18. Oktober empfängt das Team von Trainer Vincent Kompany um 18.30 Uhr in der Allianz Arena Borussia Dortmund.
Genau zwei Wochen zuvor sind die Bayern zur selben Uhrzeit bei Eintracht Frankfurt zu Gast. Das geht aus den zeitgenauen Ansetzungen der Spieltage sechs bis zwölf hervor, über welche die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Donnerstag informierte.
Bayer vs. BVB als Topspiel
Ein weiteres namhaftes Topspiel steht demnach am 10. Spieltag an: Am 8. November empfängt Borussia Mönchengladbach den 1. FC Köln um 18.30 Uhr zum Rheinderby. Das Duell zwischen Vizemeister Bayer Leverkusen und Borussia Dortmund am 12. Spieltag wird ebenfalls am Samstagabend ausgetragen (29. November). Der Pay-TV-Sender "Sky" überträgt die Bundesliga-Topspiele am Samstagabend jeweils live.
In der 2. Bundesliga wurden die Spieltage 8 bis 14 zeitgenau terminiert. Schalke 04 ist am Freitag, den 17. Oktober, anlässlich des 9. Spieltags um 18.30 Uhr beim aktuellen Tabellenführer Hannover 96 zu Gast. Das Niedersachsen-Derby zwischen Braunschweig und Hannover findet am Sonntag, den 26. Oktober, im Rahmen des 10. Spieltags um 13.30 Uhr statt.