Überraschung im CL-Kader der Bayern
FC Bayern München: Mega-Talent Lennart Karl fehlt im Champions-League-Kader des FCB
- Aktualisiert: 04.09.2025
- 18:53 Uhr
- Malte Ahrens
Vor der anstehenden Champions-League-Saison gab es beim deutschen Rekordmeister eine dicke Überraschung bei der Kadernominierung.
Der FC Bayern hat seinen 23-Mann-Kader für die Champions League bekanntgegeben und dabei sticht eines heraus: Bayern-Youngster Lennart Karl fehlt im Aufgebot von Trainer Vincent Kompany. Zumindest vorerst.
Allerdings dürfte seine Nachnominierung nur eine Formalie sein.
Denn der Karl kann über die sogenannte B-Liste nachträglich noch für die Champions League berufen werden.
Hierbei dürfen Talente unter besonderen Bedingungen für den Wettbewerb nachgemeldet. Von diesem Vorgehen ist auch bei den Münchner auszugehen.
Voraussetzung: Die Spieler der B-Liste müssen mindestens drei Jahre im eigenen Klub gespielt haben oder den gleichen Zeitraum bei einem anderen deutschen Verein ausgebildet worden sein.So fehlt eben auch Flügelspieler-Juwel Wisdom Mike im Bayern-Aufgebot.
Der 18 Jahre alte Karl hatte sich in der Sommervorbereitung mit zwei Traumtoren in den Vordergrund gespielt und stand auch im DFB-Pokalspiel gegen Wehen Wiesbaden in der Startelf.
Viele Fans erhoffen sich daher mehr Spielzeit in den kommenden Pflichtspielen für den Offensivakteur. Gegen den FC Augsburg kam die Nachwuchshoffnung aber etwa nicht zum Einsatz.
FC Bayern: 16 Jahre alter Kiala dabei
Eine Überraschung im Kader der Münchner ist Cassiano Kiala, der trotz seiner erst 16 Jahre für die "Königsklasse" nominiert wurde.
Der Innenverteidiger ist für viele noch ein eher unbeschriebenes Blatt. Das Defensiv-Talent wurde wie Karl in den vergangenen Monaten an die Profimannschaft herangeführt und darf nun auf Einsatzminuten auf der ganz großen europäischen Bühne hoffen.
In der Ligaphase trifft der deutsche Rekordmeister auf Chelsea, Paphos FC, Club Brügge, PSG, Arsenal, Sporting, Royale Union Saint-Gilloise und die PSV Eindhoven.
Der CL-Kader der Bayern für 2025/2026 in der Übersicht:
Torhüter: Neuer, Ulreich, Urbig
Abwehr: Upamecano, Kim, Tah, Ito, Guerreiro, Boey, Kiala, Stanisic, Davies
Mittelfeld/Angriff: Kimmich, Goretzka, Musiala, Olise, Bischof, Laimer, Pavlovic, Gnabry, Kane, Jackson, Diaz