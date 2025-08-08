Bundesliga: Bayer Leverkusen verliert bei Saison-Generalprobe - Ten-Hag-Team ideenlos gegen Chelsea

Im letzten Testspiel der Vorbereitung setzte es einen Dämpfer für Bayer Leverkusen. Der Vizemeister musste sich dem FC Chelsea geschlagen geben und zeigte sich dabei erschreckend ideenlos.

Der deutsche Vizemeister Bayer Leverkusen und sein neuer Trainer Erik ten Hag haben ihre Generalprobe verpatzt. Im letzten Test vor dem Pflichtspielauftakt verloren die Rheinländer mit 0:2 (0:1) beim Klub-Weltmeister FC Chelsea. Estevao Willian (18.) und Joao Pedro (90.+1) erzielten die Treffer für Blues.

An der Londoner Stamford Bridge präsentierte sich Leverkusen mit den Neuzugängen Mark Flekken, Jarell Quansah und Ibrahim Maza in der Startelf weitgehend ideenlos. Torhüter Flekken, der nach seinem Wechsel ins Rheinland die neue Nummer eins ist, verhinderte eine höhere Niederlage.