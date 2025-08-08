Anzeige
Bundesliga: Bayer Leverkusen verliert bei Saison-Generalprobe - Ten-Hag-Team ideenlos gegen Chelsea

  • Aktualisiert: 08.08.2025
  • 22:36 Uhr
  • SID

Im letzten Testspiel der Vorbereitung setzte es einen Dämpfer für Bayer Leverkusen. Der Vizemeister musste sich dem FC Chelsea geschlagen geben und zeigte sich dabei erschreckend ideenlos.

Der deutsche Vizemeister Bayer Leverkusen und sein neuer Trainer Erik ten Hag haben ihre Generalprobe verpatzt. Im letzten Test vor dem Pflichtspielauftakt verloren die Rheinländer mit 0:2 (0:1) beim Klub-Weltmeister FC Chelsea. Estevao Willian (18.) und Joao Pedro (90.+1) erzielten die Treffer für Blues.

An der Londoner Stamford Bridge präsentierte sich Leverkusen mit den Neuzugängen Mark Flekken, Jarell Quansah und Ibrahim Maza in der Startelf weitgehend ideenlos. Torhüter Flekken, der nach seinem Wechsel ins Rheinland die neue Nummer eins ist, verhinderte eine höhere Niederlage.

Bundesliga: Bayer verliert weiteren Double-Helden

Vor dem Anpfiff hatte der Klub den Wechsel von Kapitän und Torhüter Lukas Hradecky zur AS Monaco bekannt gegeben, der Finne ist der fünfte Leistungsträger aus der Double-Saison, der Bayer in diesem Sommer verlassen hat.

Am kommenden Freitag (ab 18:00 Uhr im Liveticker) ist die runderneuerte Werkself in der ersten Runde des DFB-Pokals beim Regionalligisten SG Sonnenhof Großaspach gefordert.

