Bundesliga

Bundesliga - Borussia Mönchengladbach und Gerardo Seoane gehen getrennte Wege

  • Aktualisiert: 18.09.2025
  • 08:55 Uhr
  • ran.de/SID

Borussia Mönchengladbach trennt sich von Trainer Gerardo Seoane. Das teilte der Klub am Montag mit.

Borussia Mönchengladbach und Gerardo Seoane gehen getrennte Wege. Das gab der Bundesligist einen Tag nach der 0:4-Heimniederlage gegen Werder Bremen bekannt, es ist die früheste Trainer-Entlassung der Vereinshistorie.

Zuvor hatten bereits der "kicker" und weitere Medien berichtet. Bis auf Weiteres leitet Mönchengladbachs U23-Coach und Ex-Spieler Eugen Polanski das Training der Profis.

Am vergangenen Wochenende gab es bereits entsprechende Gerüchte. Kurz darauf soll eine Krisensitzung stattgefunden haben – mit dem Resultat, dass sich die Fohlen neu aufstellen.

"Nach einer intensiven Aufarbeitung unseres Saisonstarts sind wir zu der Überzeugung gelangt, dass wir eine Änderung auf der Position des Cheftrainers vornehmen müssen", wird Sport-Geschäftsführer Roland Virkus in der Mitteilung des Klubs zitiert: "Nach nun saisonübergreifend zehn Bundesligaspielen ohne Sieg ist bei uns der Glaube geschwunden, dass der Umschwung mit Gerardo gelingen kann."

Die Borussia steht in der Bundesliga derzeit auf dem 16. Tabellenplatz. In drei Partien holte Gladbach nur einen Punkt und erzielte noch keinen einzigen Treffer bei fünf Gegentoren. Schlechter war Gladbach in 58 Jahren Bundesliga nur in der Saison 2015/16 (0 Punkte, 2:8 Tore) gestartet.

Saisonübergreifend wartet das Team seit zehn Begegnungen auf einen Sieg.

"Gerardo hat die Mannschaft in einer schwierigen Situation übernommen, ist den Weg des Klubs mitgegangen, hat den Entwicklungsprozess der Mannschaft angeschoben und hat sie stabilisiert", sagte Klubpräsident Rainer Bonhof: "Allerdings war das Ende der Saison nicht so, wie wir es uns vorgestellt haben und der Start in diese Spielzeit ebenfalls nicht. Der Schritt, nun einen neuen Impuls zu setzen, ist der richtige."

Seoane hatte die Fohlen im Sommer 2023 als Nachfolger von Daniel Farke übernommen.

Damit war er nach Frank Schmidt (1. FC Heidenheim) und Sebastian Hoeneß (VfB Stuttgart) der dienstälteste Trainer der Bundesliga.

Auch interessant: Borussia Mönchengladbach: Gerardo Seoane entlassen - Planung mit Trainer für neue Saison war ein Fehler mit Ansage - ein Kommentar

