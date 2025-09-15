Bundesliga - Borussia Mönchengladbach und Gerardo Seoane gehen getrennte Wege

Borussia Mönchengladbach trennt sich von Trainer Gerardo Seoane. Das teilte der Klub am Montag mit.

Borussia Mönchengladbach und Gerardo Seoane gehen getrennte Wege. Das gab der Bundesligist einen Tag nach der 0:4-Heimniederlage gegen Werder Bremen bekannt, es ist die früheste Trainer-Entlassung der Vereinshistorie.

Zuvor hatten bereits der "kicker" und weitere Medien berichtet. Bis auf Weiteres leitet Mönchengladbachs U23-Coach und Ex-Spieler Eugen Polanski das Training der Profis.

Am vergangenen Wochenende gab es bereits entsprechende Gerüchte. Kurz darauf soll eine Krisensitzung stattgefunden haben – mit dem Resultat, dass sich die Fohlen neu aufstellen.

"Nach einer intensiven Aufarbeitung unseres Saisonstarts sind wir zu der Überzeugung gelangt, dass wir eine Änderung auf der Position des Cheftrainers vornehmen müssen", wird Sport-Geschäftsführer Roland Virkus in der Mitteilung des Klubs zitiert: "Nach nun saisonübergreifend zehn Bundesligaspielen ohne Sieg ist bei uns der Glaube geschwunden, dass der Umschwung mit Gerardo gelingen kann."