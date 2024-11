+++ 15. November, 15:57 Uhr: Dortmund beobachtet wohl Eindhoven-Verteidiger +++

Die aktuelle Personalnot in Dortmund zeigt gnadenlos die Unterbesetzung in der Verteidigung auf. Abhilfe schaffen könnte laut "BILD" ein Eindhoven-Akteur, und das zum Nulltarif. Dabei handelt es sich um Olivier Boscagli, der die Niederländer nach fünf Jahren offenbar "unbedingt" verlassen möchte.

Da sein Vertrag im Sommer ausläuft, könnten sich die Borussen die Ablöse sparen. Ein weiterer Vorteil: Der 26-Jährige kann nicht nur als Innenverteidiger, sondern auch links hinten und im defensiven Mittelfeld agieren - ebenfalls Baustellen beim Pott-Klub. Hürzeler-Klub Brighton gilt ebenso als interessiert.

Es besteht wohl sogar die Chance auf einen Blitz-Abschied zur Rückrunde. Dann könnte Boscagli dem Bericht zufolge für zehn Millionen Euro wechseln, obwohl sich sein Marktwert auf 27 Millionen Euro beläuft. Eigentlich sehen die BVB-Bosse aktuell keine Winter-Neuzugänge vor - außer es gelingt ein Verkauf von Donyell Malen.

In der Eredivisie steht Eindhoven mit 33 Punkten aus zwölf Spielen souverän an der Tabellenspitze. Boscagli ist maßgeblich am Erfolg der Mannschaft um Ex-BVB-Trainer Peter Bosz beteiligt - dreimal führte er das Team sogar als Kapitän aufs Feld. Erst am Donnerstag wurde Teamkollege und Augsburg-Flop Ricardo Pepi mit Dortmund in Verbindung gebracht.