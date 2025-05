Bundesliga: FC Bayern dominiert! Das ist die ran-Elf der Saison

Die Bundesliga-Saison ist beendet. Höchste Zeit, die besten elf Spieler der Saison zu küren! ran stellt seine Top 11 der Saison 2024/25 vor. Der FC Bayern ist zurück auf dem Bundesliga-Thron! Nach der Sensations-Saison von Bayer Leverkusen 2023/24 hat sich der deutsche Rekordmeister den Titel in dieser Spielzeit zurückgeholt. Dabei war die Meisterschaft nie wirklich gefährdet, bereits ab dem dritten Spieltag standen die Münchener ununterbrochen an der Tabellenspitze, ab dem 19. Spieltag war der Vorsprung nie geringer als sechs Punkte, klargemacht wurde der Titel am 32. Spieltag von der Couch aus, als Leverkusen beim SC Freiburg patzte. Alle Relegationsspiele der Bundesliga, 2. Bundesliga und 3. Liga gibt es live in SAT.1, auf Joyn sowie in der ran-App! Dementsprechend stellen die Bayern in der ran Top-Elf der Saison 2024/25 die meisten Spieler, neben Leverkusenern und Dortmundern haben es auch jeweils ein Spieler des 1. FSV Mainz 05 und vom FC Augsburg geschafft!

Tor: Finn Dahmen Wer hätte zu Saisonbeginn gedacht, dass Finn Dahmen letztlich als bester Torhüter der Saison ausgezeichnet wird? Immerhin ging Dahmen mit einer Verletzung in die Spielzeit und musste sich auch, als er fit wurde, zunächst hinter Nediljko Labrovic einordnen. Erst ab dem 16. Spieltag konnte er seinen Konkurrenten verdrängen, damals hatte Augsburg lediglich drei Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Was folgte, war ein grandioser Rückrundenauftakt mit 18 Punkten aus den ersten neun Spielen, in sieben dieser Spiele hielt Dahmen seinen Kasten sauber. Zwischenzeitlich blieb er sogar 683 Minuten in Folge ohne Gegentor und schob sich damit in der Bundesliga-Historie auf Platz sechs. Dahmen war einer der Hauptfaktoren der starken Augsburger Rückrunde und der damit insgesamt sorgenfreien Spielzeit - das beschert ihm den Platz in unserer Top-11.

Verteidigung: Nico Schlotterbeck Lange taumelte Borussia Dortmund im Niemandsland der Bundesliga, erst der Saisonschlussspurt bescherte dem BVB die Champions-League-Teilnahme. Nico Schlotterbeck konnte wegen seines Meniskusrisses in der entscheidenden Phase zwar nicht mitwirken, brachte Dortmund mit starken Leistungen aber wieder in die Spur. Auch als der BVB unter Nuri Sahin des Öfteren keine Top-Leistungen bringen konnte, war Schlotterbeck noch der konstanteste Verteidiger. Seine Flexibilität ist ein zusätzliches Plus: Bei seinem finalen Bundesligaspiel gegen Mainz half er sogar als Eckenschütze aus und lieferte gleich zwei Assists.

Verteidigung: Dayot Upamecano Auch Upamecano konnte die Saison aufgrund einer Knieverletzung nicht zu Ende bringen. Über seine 20 Bundesliga-Auftritte war er aber neben einem wackligen Minjae Kim der Fels in der Brandung, zeigte sich stets zweikampfstark und war eine Säule im Spielaufbau. Bayern kassierte über die gesamte Saison die mit Abstand wenigsten Gegentore - den größten Verdienst hatte der Innenverteidiger. Offensiv konnte er zudem zwei Tore beisteuern.

Verteidigung: Jonathan Tah An die Meistersaison konnte Bayer Leverkusen dieses Jahr nicht mehr anknüpfen, nichtsdestotrotz hat sich Leverkusen als Top-Mannschaft in der Bundesliga etabliert - was auch an den konstanten Vorstellungen von Jonathan Tah lag. Tah glänzt wie Upamecano mit einem starken Aufbauspiel, nur Bayerns Kim hatte eine höhere Passquote. Auch mit auslaufendem Vertrag ging Tah immer als Führungsspieler vorne weg und war als Abwehrchef unersetzlich - kein Wunder, dass die Bayern ihn gerne holen würden.

Mittelfeld: Joshua Kimmich Immer wieder gab es nach der enttäuschenden Vorsaison Fragen über Joshua Kimmich. Ist er so unersetzbar, wie seine Trainer durch die Bank weg immer aufstellten? Diese Saison hat die klare Antwort geliefert: Er ist es! Kimmich war Dreh- und Angelpunkt des Bayernspiels und gefühlt an nahezu jedem gefährlichen Angriff in der Entstehung beteiligt. Seine sieben Vorlagen und drei Tore sind dabei aber fast zweitrangig. Kimmich liefert als unermüdlicher Anführer, der auch spielerisch entscheidende Aktionen aus dem defensiven Mittelfeld kreieren kann, den Bayern eine Komponente, die ihnen so niemand aus dem Kader geben kann.

Mittelfeld: Nadiem Amiri Was für eine Saison von Mainz! Die 05er begeisterten mit mutigem Offensivfußball und spielten sogar lange um die Champions League. Auch wenn es dafür letztlich nicht reichte, hat es Nadiem Amiri mit sieben Toren und sieben Vorlagen in unsere Auswahl geschafft. Amiri war über die gesamte Spielzeit Spiegelbild des attraktiven Mainzer Fußballs.

Mittelfeld: Florian Wirtz Zwar konnte Leverkusen insgesamt nicht an die Vorsaison anknüpfen, Florian Wirtz jedoch spielte auf seinem gewohnt hohen Niveau und könnte im Sommer den verdienten Sprung zu einem größeren Klub machen. Mit 24 Scorerpunkten (10 Tore, 14 Vorlagen) konnte der von Bayern heiß umworbene offensive Mittelfeldspieler der Saison trotz zwischenzeitlicher Verletzung seinen Stempel aufdrücken und war entscheidend daran beteiligt, dass Leverkusen ohne Zweifel früh den 2. Platz festigte.

Mittelfeld: Michael Olise Was für eine erste Saison des Franzosen beim FC Bayern. Die Ablösesumme von bis zu 59 Millionen Euro machte sich sofort bezahlt. Denn Olise gab den Bayern mit seiner Kreativität über den Flügel eine Komponente, die seit den besten Tagen von Franck Ribery und Arjen Robben zuletzt Seltenheitswert hatte. Gerade die konstanten Leistungen gilt es dabei hervorzuheben. Letztlich kam Olise auf 31 Scorerpunkte, seine 19 Vorlagen waren der Top-Wert der Liga. Auch wenn Harry Kane an mehr Toren beteiligt war, könnte man durchaus Argumente dafür finden, Olise sogar als besten Spieler der Saison zu küren.

Sturm: Harry Kane Es war sicherlich nicht die beste Saison, die Harry Kane hätte spielen können. Das wird bereits anhand der erzielten Tore deutlich: Nach 36 Toren in der Vorsaison folgten 2024/25 "nur" 26 Treffer. Nichtsdestotrotz reichte das klar für die Torjägerkrone. Außerdem sind 26 Tore im Vakuum betrachtet eben doch ziemlich viel, hinzu kommen zwölf Assists. Die Rechnung ist daher relativ simpel, mit den meisten Scorerpunkten der Liga sind alle Argumente gegen Kane schnell hinfällig.

Sturm: Serhou Guirassy Nach holprigem Saisonstart inklusive Verletzung hat Serhou Guirassy auch in den schwachen Phasen unter Nuri Sahin gezeigt, dass er unverzichtbar ist. Der Stürmer machte neben seinen Toren immer wieder stark Bälle im Angriff fest und zeigte die perfekte Mischung aus Zweikampfstärke und starken spielerischen Momenten. In der Schlussphase der Saison war er dann einer der Hauptgründe dafür, dass dem BVB das Mega-Comeback gelang und die Champions League doch noch erreicht wurde. Ab dem 28. Spieltag war Guirassy immer an mindestens einem Tor beteiligt, in den finalen sieben Partien gelangen ihm sieben Tore und drei Vorlagen. Insgesamt kam Guirassy auf 21 Tore und sieben Vorlagen.