In Österreich kam es bei der Begegnung zwischen dem Grazer AK und dem Linzer ASK zu rassistischen Beleidigungen gegen Spieler der Gäste, darunter Weltmeister Jerome Boateng.

In der österreichischen Bundesliga wurde am Samstag die Begegnung zwischen dem Aufsteiger Grazer AK und dem Linzer ASK von rassistischen Beleidigungen überschattet.

Mit Jerome Boateng wurde auch ein deutscher Weltmeister Opfer der Anfeindungen der eigenen Fans aus Linz. Neben seinem Arbeitgeber, der in einer Stellungnahme von "menschenverachtenden und diskriminierenden Ausrufen" spricht, wandte sich auch Boateng an die Öffentlichkeit.

"Ich habe mir viele Gedanken gemacht, denn heute war es nicht das erste Mal, dass ich beleidigt und beschimpft wurde. Es ist inzwischen das dritte oder vierte Mal vorgekommen – aber diesmal hat es mich besonders schockiert: Beleidigungen von den eigenen Fans?", schrieb der 36-jährige Boateng in seiner Instagram-Story.

Dann wandte sich der Verteidiger direkt an die LASK-Anhänger, die Boateng beleidigten: "Pfeift mich aus, kritisiert mich - aber was ich mir nicht gefallen lasse, sind rassistische Beleidigungen wegen meiner Hautfarbe. Ich bin stolz auf meine Hautfarbe und das werde ich immer bleiben. Rassismus hat keinen Platz – weder im Sport, noch in der Gesellschaft, noch sonst irgendwo."