Bundesliga: FC Bayern muss gegen Holstein Kiel nach Torfestival noch zittern

Der Rekordmeister hat den Aufsteiger über 90 Minuten im Griff, ehe er in den letzten Minuten noch zwei Gegentreffer kassiert.

Angeführt von Doppelpacker Harry Kane hat sich der deutsche Rekordmeister Bayern München beim überraschend knappen Bundesliga-Sieg gegen Holstein Kiel mit viel Mühe ein wenig Play-off-Frust von der Seele geschossen. Das 4:3 (2:0) am 20. Spieltag gegen den Aufsteiger markierte einen holprigen Start in den heißen Februar, ließ aber den Vorsprung auf Verfolger Bayer Leverkusen vorübergehend auf neun Punkte ansteigen.

Jamal Musiala (19.) brachte den FCB mit seinem zehnten Saisontreffer in Führung. Kane (45.+3, 46.) erhöhte in seinem 50. Bundesliga-Spiel mit den Treffern 54 und 55 und stellte damit einen weiteren Rekord auf. Serge Gnabry (54.) traf mit einem Traumtor zum 4:0. Finn Porath (62.) verkürzte ebenfalls sehenswert, auch Steven Skrzybski (90.+1/90.+3) war für Kiel erfolgreich - und sorgte spät für Spannung.

Für den Tabellenführer war es dennoch ein gelungener Auftakt in den wichtigen Februar, in dem nach der Partie gegen Werder Bremen am Freitag auch die Play-off-Partien in der Champions League gegen Celtic Glasgow sowie die komplizierten Bundesliga-Duelle mit Leverkusen, Frankfurt und Stuttgart auf dem Plan stehen.

Gegen tiefstehende Kieler war München zunächst klar spielbestimmend, die erste Großchance gehörte aber den Gästen. Phil Harres (12.) schob die Kugel nach einer flachen Hereingabe aus sechs Metern leichtfertig neben das Tor. Kurz darauf machte es Musiala besser, als er einen Querpass von Michael Olise ins lange Eck schoss.