Dementsprechend war die 4:0-Gala gegen Eintracht Frankfurt am Sonntagabend eine Machtdemonstration.

Auch zuletzt wirkte die Mannschaft von Vincent Kompany nicht mehr frisch in Kopf und Beinen, patzte hinten und besaß nach vorne weder Ideen noch Torgefahr.

Schließlich ist der FC Bayern in den vergangenen beiden Jahren regelmäßig physisch und spielerisch in der Rückrunde eingebrochen.

Denn bei den beiden schwachen Leistungen gegen Bayer Leverkusen (0:0) und Celtic Glasgow (1:1 und Weiterkommen in letzter Sekunde) stellt so mancher Beobachter die Qualitätsfrage.

Die Unsicherheit war zurück in München vor dem Topduell gegen den Tabellendritten.

FC Bayern punktet konstant, Verfolger nicht

Zumindest national, das ist die klare Botschaft des einseitigen "Spitzenspiels" kann niemand dem Tempo des FCB folgen, nicht mal die zumindest im direkten Duell ebenbürtigen Leverkusener.

Weil der Rekordmeister in der Bundesliga konstant Siege einfährt (mittlerweile 18 in 23 Spielen) und damit punktet wie nur in wenigen Spielzeiten seiner ruhmreichen Geschichte.

Und weil die vermeintlichen Rivalen dagegen regelmäßig Federn gegen schwächere Gegner lassen und im Gegensatz zur missratenen Vorsaison in der Regel chancenlos sind, wenn die Bayern Ernst machten.

Selbst ohne die angeschlagenen Stammkräfte Harry Kane, Alphonso Davies und Dayot Upamecano in der Startelf wurden die drittplatzierten Frankfurter, abgesehen von einer frühen Torchance, aus der Allianz Arena geschossen – so wie zuvor schon Vizemeister Stuttgart (4:0) und der letztjährige Vierte RB Leipzig (5:1).