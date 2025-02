FC Bayern schlägt Eintracht Frankfurt - aber Sorgen um Joshua Kimmich

Der FC Bayern feiert gegen Eintracht Frankfurt einen deutlichen Sieg, muss aber einen personellen Rückschlag hinnehmen.

Der FC Bayern hat seinen souveränen Vorsprung in der Fußball-Bundesliga mit einer ansprechenden Vorstellung behauptet. Die Münchner besiegten im Spitzenspiel des 23. Spieltags den Tabellendritten Eintracht Frankfurt verdient 4:0 (1:0) und liegen damit weiter acht Punkte vor Double-Gewinner Bayer Leverkusen - am 5. und 11. März Gegner des deutschen Rekordmeisters im Achtelfinale der Champions League.

Michael Olise (45.+3), Hiroki Ito (61.), Jamal Musiala (83.) und Serge Gnabry (90.+2) bescherten den Münchnern, die sich spielerisch im Vergleich zu den vergangenen Spielen verbessert zeigten, einen gelungenen Auftakt in die Wochen der Wahrheit. Allerdings begleitet die Bayern auch die Sorge um Joshua Kimmich, der kurz vor der Pause plötzlich zu Boden ging und ausgewechselt werden musste. Sein Mitwirken war zuvor ohnehin fraglich gewesen. Am kommenden Freitag tritt der FC Bayern beim VfB Stuttgart an (ab 20.30 Uhr im Liveticker).

Auch ohne Kimmich sowie den an der Hüfte verletzten Abwehrspieler Dayot Upamecano hatten die Bayern nach ein paar stürmischen Anfangsminuten der Eintracht wenig Probleme. Allein die Verwertung ihrer zahlreichen Chancen ließ doch zu wünschen übrig. Torjäger Harry Kane, der an einer Einblutung an der Wade laborierte, saß zunächst auf der Bank, für ihn spielte eine gute Stunde lang Thomas Müller - sehr engagiert, aber ohne Fortune.

Die Eintracht begann respektlos und attackierte die Münchner so früh und entschlossen in deren Hälfte, dass es umgehend energischer Anweisungen von Trainer Vincent Kompany bedurfte - seine Armbewegung signalisierte: raus da hinten! Dies gelang seiner Mannschaft zunehmend, unter anderem, weil sie ihrerseits viel engagierter und entschlossener ins Gegenpressing ging und kam, als dies zuletzt der Fall war.