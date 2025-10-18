Der furiose Tabellenführer Bayern München bleibt in der Bundesliga unantastbar. Im Spitzenspiel gegen Borussia Dortmund räumte der FC Bayern München den vermeintlichen Jäger hochverdient mit 2:1 (1:0) aus dem Weg und baute seine beeindruckende Siegesserie aus. Dank des siebten Sieges im siebten Ligaspiel liegt der Rekordmeister weiter fünf Punkte vor dem neuen Verfolger RB Leipzig. Yussuf Poulsen zurück in Leipzig: Emotionaler Empfang für Klub-Ikone

Bundesliga: VfB Stuttgart verschärft Wolfsburger Krise Stürmerstar Harry Kane traf zur Führung und erzielte seinen bereits zwölften Saisontreffer (22.), Michael Olise erhöhte (79.) nach einem misslungenen Rettungsversuch von Jobe Bellingham. Julian Brandt (84.) gelang 44 Sekunden nach seiner Einwechslung mit seinem ersten Ballkontakt noch der Anschluss.

Anzeige

Anzeige

BVB-Plan geht zu Beginn nicht auf Coach Kompany feierte im dritten Anlauf seinen ersten Sieg im Klassiker, nachdem es in der Vorsaison zwei Unentschieden gegeben hatte. Der bis dahin ungeschlagene BVB hat nach dem schwachen Auftritt bereits sieben Punkte Rückstand und ist auf Platz vier abgerutscht.

Anzeige

Anzeige

Dank zweier beachtlicher Serien war die 113. Auflage des Klassikers in der Bundesliga auch aus sportlicher Sicht endlich wieder ein "echtes" Gipfeltreffen. Die Bayern, vor dem Anpfiff seit 15 Spielen ohne Niederlage, und der BVB, immerhin seit 14 Spielen ungeschlagen, standen sich erstmals seit April 2023 wieder als Erster und Zweiter gegenüber. Entsprechend fand es nicht nur Kompany "völlig okay, dass wir dieses Spiel groß machen", es fühle sich an wie ein Pokalspiel. "Wir sind zu Hause, wir haben voll, voll Bock auf dieses Spiel", sagte der Belgier fast schon warnend. Die Favoritenrolle sah sein Gegenüber Kovac klar zugunsten der Bayern verteilt. Sein Team sollte "wie eine Faust" mit der "Flucht nach vorne" auftreten. Zu sehen war davon viel zu wenig.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Gnabry muss bei Topspiel passen Beide Trainer nahmen überraschend Wechsel an ihren Startaufstellungen vor. Beim Rekordmeister fiel der formstarke Serge Gnabry aufgrund von Adduktorenproblemen aus. "Er hat etwas im Oberschenkel gespürt, aber es ist nicht so schlimm", erklärte Kompany bei "Sky". Ihn ersetze Nicolas Jackson, Kane agierte noch mehr als ohnehin schon als Spielmacher aus der Tiefe. Dortmund wollte unter anderem mit Niklas Süle Gegenwehr leisten, der zuvor noch keine Minute in der Bundesliga auf dem Platz gestanden hatte.

FC Bayern: Fans dürfen hoffen! Davies-Comeback wohl früher als erwartet

Er begann neben Nico Schlotterbeck, um den es vorher zahlreiche Spekulationen gegeben hatte. Ein möglicher Transfer zum Rekordmeister sei aber kein Thema bei den Bayern, bekräftigte Sportvorstand Max Eberl - zumindest vorerst. Unter den Augen von Bundestrainer Julian Nagelsmann starteten die Bayern erwartet dominant und kombinierten ohne größere Gegenwehr der Gäste munter entlang des Dortmunder Strafraums. Olise (3./11.) und Joshua Kimmich (4.) vergaben die ersten aussichtsreichen Möglichkeiten. Nach einer Ecke von Kimmich entwischte Kane seinen Bewachern Süle und Serhou Guirassy, auch mit Hilfe eines minimalen Schubsers, und nickte zur verdienten Führung ein.

Anzeige