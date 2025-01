Bundesliga: FC Bayern und RB Leipzig mit Kantersiegen - Hoffenheim dreht Rückstand

Bayern München hat den Härtetest bei RB Salzburg zum Jahresstart mit Bravour bestanden und ordentlich Selbstvertrauen für den Bundesliga-Auftakt gesammelt. Die Münchner siegten am Montag beim österreichischen Vizemeister nach starker Vorstellung mit 6:0 (3:0) und zeigten sich bereit für das Auswärtsspiel bei Borussia Mönchengladbach am Samstag (18.30 Uhr).

Für den Bundesliga-Vierten steht am 12. Januar gegen Werder Bremen (15.30 Uhr) das erste Pflichtspiel des neuen Jahres an. Nach einem schwachen November mit fünf Niederlagen und einem Remis waren die Leipziger vor der Weihnachtspause zumindest national wieder in die Erfolgsspur zurückgekehrt.

Mit Rückkehrer Xavi Simons als Doppel-Torschützen hat sich RB Leipzig für den Restart in der Fußball-Bundesliga warmgeschossen. Im Testspiel gegen den chancenlosen tschechischen Drittligisten FK Banik Most-Sous setzte sich das Team von Trainer Marco Rose am Montag deutlich mit 10:0 (6:0) durch.

TSG Hoffenheim - FC Augsburg 3:1

Die TSG Hoffenheim sicherte sich gegen den FC Augsburg einen 3:1-Sieg, der sich auf dem Papier deutlicher liest, als er es war. Im Dietmar-Hopp-Stadion stand es lange 1:0 für die Gäste. Ausgetragen wurde das Spiel über zweimal 60 statt zweimal 45 Minuten.

Schon in der elften Minute brachte Elvix Rexhbecaj den FCA in Führung. Dabei blieb es auch zur Pause, in der die Trainer ordentlich durchwechselten. In der 74. Minute glich Haris Tabakovic aus. In der Folge blieb die TSG am Drücker und belohnte sich zunächst mit dem Führungstreffer von Tabakovic vom Elfmeterpunkt (90.), ehe Yardimci in der 100. Minute den Schlusspunkt setzte.

Am Samstag geht es für die TSG gegen den VfL Wolfsburg weiter (15.30 Uhr). In der Tabelle steht man derzeit auf dem 15. Platz und hat nur vier Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz, den derzeit Heidenheim belegt. Auch Augsburg steht mit sechs Zählern noch nicht weit genug vor dem FCH. Für den FCA steht am Sonntag ein Heimspiel gegen den VfB Stuttgart an (17.30 Uhr).