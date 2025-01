FC Bayern München: Noten und Einzelkritik zum Testspiel bei RB Salzburg

Der FC Bayern gewinnt seinen ersten und einzigen Test vor dem Bundesliga-Auftakt. Bei RB Salzburg überzeugt aber noch nicht jeder. Die Noten. Von Justin Kraft Der FC Bayern München hat sein erstes Spiel im neuen Jahr gewonnen. Im Test bei RB Salzburg feiert der deutsche Rekordmeister einen ungefährdeten 6:0-Sieg gegen einen sehr schwachen Gegner. Während einige FCB-Stars sich in starker Frühform präsentieren, knüpfen andere an ihre Schwächen aus dem Vorjahr an. ran hat die Bayern-Stars benotet.

Anzeige

Anzeige

Daniel Peretz Wird im ersten Durchgang überhaupt nicht gefordert. Bringt sich mit solidem Spielaufbau aber immer wieder ein. In der zweiten Halbzeit darf er dann zum ersten Mal parieren. Ein Schuss, den er womöglich festhalten kann, den er aber erst zur Seite pariert und dann doch noch sichert. ran-Note: 3

Anzeige

Anzeige

Konrad Laimer Macht das, womit er 2024 aufgehört hat: Souverän verteidigen, offensiv nach seinen Möglichkeiten Akzente setzen. Bereitet das 4:0 von Olise mit gutem Steckpass vor (48.). ran-Note: 2

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Minjae Kim Ein unauffälliges Spiel des Südkoreaners, der von Salzburg nicht herausgefordert wird und auch im Spielaufbau anderen die Initiative überlässt. Ein Warmlaufen unter Wettbewerbsbedingungen. ran-Note: 3

Eric Dier Darf gegen Salzburg seinen Rhythmus aufnehmen, um den gesperrten Dayot Upamecano in Gladbach zu ersetzen - und startet furios. Wichtiger Zweikampf an der Mittellinie und kurz darauf nach einer Ecke zur Stelle, um das 1:0 zu köpfen (10.). Lässt sich einmal von einem Gegenspieler überraschen, ist sonst aber stabil gegen harmlose Salzburger. ran-Note: 2

Anzeige

Alphonso Davies Gute Grätsche beim ersten Ansatz eines Konters von Salzburg, wenige Sekunden später dann mit einem groben Ballverlust, der allerdings nicht bestraft wird (16.). Sieht auch nach 20 Minuten nicht gut aus, als RB zum zweiten Mal gefährlich in den Strafraum kommt. Offensiv auch eher unglücklich als gewinnbringend. ran-Note: 4

Anzeige

Anzeige

Joshua Kimmich Lenkt und denkt das Spiel der Bayern von der ersten Minute an. Fordert Bälle, verteilt sie klug, ist im Gegenpressing erfolgreich und trifft in der 56. Minute sogar selbst - wenn auch mit tatkräftiger Unterstützung von Blaswich. ran-Note: 2

Anzeige

Leon Goretzka Unauffälliger Auftritt des Mittelfeldspielers, der zwar den einen oder anderen Ballgewinn verbucht, sonst aber wenig Einfluss auf das Spiel nimmt und auch kaum Bälle aktiv fordert. Trotz viel Ballbesitz kommt er nur auf 25 Ballkontakte in 45 Minuten. ran-Note: 4

Anzeige

Michael Olise Spielt zu Beginn noch etwas unauffällig, bringt sich aber dennoch mit klugen Pässen ein. In der 30. Minute schiebt er im Pressing mit durch, läuft einen Pass von Torwart Schlager ab und befördert die Kugel schließlich zum 3:0 ins Tor. Auch nach der Pause bleibt er auf dem Gaspedal, erzielt nach einem Tiefenlauf das 4:0. Seine Spielfreude belebt das Offensivspiel der Bayern und auch sonst wirkt er wieder aktiver als in der Schlussphase des vergangenen Jahres. ran-Note: 2

Thomas Müller Nachdem Müller schon in der Sommervorbereitung zu den großen Gewinnern zählte, will er auch im Winter gut vorlegen. Das 2:0 leitet er selbst ein, um dann über Umwege zu vollenden (25.). Hat auch in den meisten anderen Angriffen seinen Fuß mit im Spiel. Ein Empfehlungsschreiben für mehr. Geht zur Halbzeit vom Platz. ran-Note: 2

Anzeige

Anzeige

Leroy Sane Zeigt nach wenigen Sekunden mit einem hohen Ballgewinn, dass er sich in der zweiten Jahreshälfte etwas vorgenommen hat. Sehr engagiert in den Anfangsminuten, doch ohne Aktionen, die im Gedächtnis bleiben. Je länger die Partie dauert, desto mehr ist es dann doch wieder der Sane der Hinrunde. ran-Note: 3

Harry Kane Viel unterwegs, immer anspielbar und mit klugen Seitenverlagerungen - auch wenn er lange nicht richtig in Szene gesetzt wird, sorgt er dafür, dass andere in Szene gesetzt werden. Mit seinem ersten eigenen Abschluss sorgt er dann aber gleich für das 2:0. Schlager lässt den Ball klatschen und Müller staubt ab (25.). Ein guter Auftritt des Engländers. ran-Note: 2

Anzeige

FC Bayern: Die Noten der Einwechselspieler Dayot Upamecano (ab der 46. für Kim): Fügt sich nahtlos ein, hat gegen demoralisierte Salzburger aber nicht mehr viel zu tun. ran-Note: 3 Raphael Guerreiro (ab der 46. für Davies): Unauffälliger als Davies, aber auch mit weniger Fehlern. Bereitet das 6:0 von Asp-Jensen vor. ran-Note: 3 Aleksandar Pavlovic (ab der 46. für Goretzka): Kann dem Spiel ungewohnt wenig Impulse geben und hat Probleme, sich zu zeigen. Hat in der Nachspielzeit Glück, dass sein Foul nicht mit Elfmeter bestraft wird. ran-Note: 4 Arijon Ibrahimovic (ab der 46. für Müller): Fällt weder positiv noch negativ auf und nimmt nicht richtig am Spiel teil. ran-Note: 4 Mathys Tel (ab der 46. für Kane): Auch Tel kann seine Chance nicht wirklich nutzen - obwohl er diesmal zunächst im Sturmzentrum ran darf. Nach der Einwechslung von Kusi-Asare rückt er dann auf den rechten Flügel, hat aber kaum nennenswerte Aktionen. ran-Note: 4 Kingsley Coman (ab der 63. für Sane): Bei Coman ist es ebenfalls das alte Bild: Sehr bemüht, sehr aktiv, viele Aktionen, aber viel zu wenig Ertrag. ran-Note: 3 Grayson Dettoni (ab der 63. für Dier): Ein solider erster Einsatz ohne besondere Auffälligkeiten für ihn. ran-Note: 3 Jonathan Asp-Jensen (ab der 63. für Olise): Deutet sein großes Talent in zwei, drei Aktionen an, doch auch ihm fällt es im dann zusammengewürfelten Team schwer, große Impulse zu geben. Umso wertvoller für ihn, dass er den Fuß in der 77. Minute zum 6:0 reinhalten kann. Der einzige Einwechselspieler, der bei den Bayern heraussticht. ran-Note: 2 Jonah Kusi-Asare (ab der 63. für Kimmich): Ist ein Spieler, der von seinen Kollegen in Szene gesetzt werden muss. Das passiert im nach den Wechseln eher unsauberen Spiel der Bayern zu selten. Kann sich deshalb kaum zeigen. Springt in der 81. Minute nur knapp unter eine etwas zu hoch angesetzte Flanke und verpasst so sein Tor. ran-Note: 3 Michael Scott (ab der 63. für Laimer): Hat kaum Ballkontakte, das Spiel läuft eher an ihm vorbei. ran-Note: 4 Max Schmitt (ab der 70. für Peretz): Kann im Spielaufbau mehrmals zeigen, dass er auch unter Druck die richtigen Pässe spielt. Eine Parade ist ihm jedoch nicht vergönnt. ran-Note: 3