Zum zweiten Mal binnen einer Woche schießt sich der 1. FC Heidenheim spät zum Dreier. Auch gegen den SC Freiburg wird ein Rückstand gedreht.

Der 1. FC Heidenheim hat im Abstiegskampf der Bundesliga den nächsten, wichtigen Achtungserfolg gefeiert.

Eine Woche nach dem umjubelten Last-Minute-Sieg bei Union Berlin gewann das Team von Trainer Frank Schmidt erneut dank eines späten Tores und besiegte den Europapokal-Teilnehmer SC Freiburg durchaus verdient mit 2:1 (0:1).

Johan Manzambi (40.) hatte die Freiburger zunächst glücklich in Führung gebracht, doch Kapitän Patrick Mainka (59.) und Stefan Schimmer (90.+4) drehten die Partie zugunsten engagierter Heidenheimer.

Mit nun zwölf Punkten schaffte der FCH den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze, zudem zeigt die Formkurve nach den jüngsten beiden Partien klar nach oben.