Hamburger SV vs. Werder Bremen: Markus Babbel schätzt Nordderby ein - "Leichte Vorteile" bei den Gästen
- Veröffentlicht: 06.12.2025
- 14:57 Uhr
- Oliver Jensen
Erstmals seit acht Jahren steigt in der Bundesliga wieder das Nordderby zwischen dem Hamburger SV und Werder Bremen. Markus Babbel schätzt das Duell ein.
Von Franziska Wendler und Oliver Jensen
Am Sonntag ist es endlich soweit. Ab 15:30 Uhr (im Liveticker) steigt zum ersten Mal seit acht Jahren wieder das Nordderby in der Bundesliga. Vor dem Duell zwischen dem Hamburger SV und Werder Bremen hat Markus Babbel seine Einschätzung zu dem Aufeinandertreffen abgegeben.
"Ich sehe die Lage beim HSV sehr positiv. Ich hatte ehrlich gesagt Bedenken, weil es einen großen Umbruch gab und so etwas Zeit braucht. Aber sie haben schon ein ordentliches Punktepolster aufgebaut – das tut gut und gibt Sicherheit", analysiert er die Situation bei den Rothosen im Gespräch mit ran.
Über das Pokal-Aus des Aufsteigers unter der Woche sagt der Europameister von 1996: "Die Niederlage gegen Kiel war kein Beinbruch. Kiel spielt besser, als es viele denken. Sie wollten Fußball spielen, waren sehr aktiv – daher war das ein schweres Spiel. Aber insgesamt entwickelt sich der HSV gut. Wichtig ist, dass sie dranbleiben, weiterarbeiten und nicht glauben, es läuft von allein. Und das werden sie auch tun."
Babbel sieht leichte Vorteile bei Werder
Das Nordderby gegen die Bremer ist für den ehemaligen HSV-Spieler – von 1992 bis 1994 war er vom FC Bayern an die Hamburger ausgeliehen – ein Spiel, in dem "alles passieren kann".
Und weiter: "Bremen ist schwer einzuschätzen, schwankt zwischen 'brillant' und 'was war das denn?'. Trotzdem sehe ich leichte Vorteile bei Werder – 51:49 –, weil sie länger in der Bundesliga sind und mehr Erfahrung haben."
Die Chance für den HSV sieht Babbel vor allem darin, dass sie "befreit aufspielen" können. "Sie mussten zwar unter der Woche spielen, sollten aber bis Sonntag regeneriert sein. Und sie wissen, was das Spiel für die Fans bedeutet – das wird sie zusätzlich antreiben", betont er.
Übrigens: 153 Mal trafen beide Klubs in der Geschichte bereits aufeinander. Bremen gewann 60 Partien, der HSV 51. Ganze 42 Partien endeten mit einem Remis. Zuletzt trafen sie sich in der Saison 2021/2022 in der 2. Liga. Damals siegten die Hamburger mit 2:0 in Bremen und Werder mit 3:2 im Volksparkstadion.