Erstmals seit acht Jahren steigt in der Bundesliga wieder das Nordderby zwischen dem Hamburger SV und Werder Bremen. Markus Babbel schätzt das Duell ein.

Von Franziska Wendler und Oliver Jensen

Am Sonntag ist es endlich soweit. Ab 15:30 Uhr (im Liveticker) steigt zum ersten Mal seit acht Jahren wieder das Nordderby in der Bundesliga. Vor dem Duell zwischen dem Hamburger SV und Werder Bremen hat Markus Babbel seine Einschätzung zu dem Aufeinandertreffen abgegeben.

"Ich sehe die Lage beim HSV sehr positiv. Ich hatte ehrlich gesagt Bedenken, weil es einen großen Umbruch gab und so etwas Zeit braucht. Aber sie haben schon ein ordentliches Punktepolster aufgebaut – das tut gut und gibt Sicherheit", analysiert er die Situation bei den Rothosen im Gespräch mit ran.

Über das Pokal-Aus des Aufsteigers unter der Woche sagt der Europameister von 1996: "Die Niederlage gegen Kiel war kein Beinbruch. Kiel spielt besser, als es viele denken. Sie wollten Fußball spielen, waren sehr aktiv – daher war das ein schweres Spiel. Aber insgesamt entwickelt sich der HSV gut. Wichtig ist, dass sie dranbleiben, weiterarbeiten und nicht glauben, es läuft von allein. Und das werden sie auch tun."