Dabei hatte der 27-Jährige in Deutschland lange einen schweren Stand. Seit 2019 kursierten Anschuldigungen um Jatta - der Offensivstürmer wurde beschuldigt, unter einer falschen Identität nach Deutschland gekommen zu sein . Demnach soll sein eigentlicher Name Bakery Daffeh lauten. Im Rahmen der Ermittlungen kam es unter anderem zu einer Hausdurchsuchung des Profis.

Deswegen möchte Jatta nun einen deutschen Pass beantragen. "Ich mag es hier sehr, ich bin gerne in Deutschland und ich wäre auch gerne Deutscher", erklärt er beim "Hamburger Abendblatt." Die nötigen Schritte für die neue Nationalität leitete sein Anwalt bereits ein.

Bakery Jatta wagte vor zehn Jahren den Schritt nach Deutschland - als Flüchtling nahm der damals 17-Jährige den langen Weg von Gambia auf sich. Nur ein Jahr später unterzeichnete er einen Profivertrag beim HSV . In seiner neuen Heimat fühlt sich der Flügelstürmer mittlerweile pudelwohl.

Im vergangenen Jahr wurde das Verfahren jedoch eingestellt. Für Jatta endete damit eine extrem belastende Zeit: "Mich hat das fertiggemacht." Vor allem Social Media habe ihn belastet: "Niemand sagte mir ins Gesicht, dass ich nicht Baka bin, dass ich weg aus Hamburg oder Deutschland müsse. Aber leider gibt es auch noch eine digitale Welt. Ich habe den Fehler gemacht zu schauen, was bei Instagram und so geschrieben wird. Und dort wurde sehr viel sehr Schlimmes geschrieben."

Vom Hamburger SV erhielt der Mann aus Gambia dabei immer volle Unterstützung. Dafür zeigt sich Jatta dankbar: "Ich muss ehrlich gestehen, dass ich mir nur schwer vorstellen kann, irgendwann für einen anderen Club als den HSV zu spielen."

In Hamburg hat der Rechtsaußen noch bis 2029 Vertrag. Bereits 217-Mal lief er mit der Raute auf der Brust auf - auch in der Bundesliga. Nach dem Wiederaufstieg ins deutsche Fußball-Oberhaus will Jatta nun mit den Rothosen den Klassenerhalt sichern.