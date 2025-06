Ab dem 1. Juni dürfen die Klubs daran arbeiten, entstandene Lücken oder Schwachstellen zu beseitigen. Alles, was im Winter nicht geschafft wurde, wird jetzt für den Sommer interessant.

+++ 20. Juni, 07:10 Uhr: VfB Stuttgart hat Interesse an Wanner und Barça-Juwel Darvich +++

+++ 25. Juni, 17:15 Uhr: Konkurrenz für FC Bayern? Real Madrid beobachtt Woltemade wohl "ganz genau" +++

Sportdirektor Christoph Freund hat das Interesse des FC Bayern an U21-Shootingstar Nick Woltemade bestätigt.

Doch droht dem Rekordmeister offenbar Konkurrenz von einem europäischen Top-Team.

Wie die spanische Zeitung "Marca" berichtet, beobachte Real Madrid den Stürmer des VfB Stuttgart "ganz genau".

"Woltemade beeindruckt die Scouts mit seinen Bewegungen, seinen Fähigkeiten und seinem natürlichen Torinstinkt", heißt es in dem Bericht weiter. Der 1,98-Meter-Hühne erzielte bei der laufenden U21-EM bereits fünf Tore vor dem anstehenden Halbfinale gegen Frankreich am Mittwoch (ab 20:15 Uhr live in SAT.1, im kostenlosen Joyn-Livestream und bei ran).

Vorerst heißt es offenbar aber abwarten, denn Gonzalo Garcia hat sich durch ansprechende Leistungen bei der Klub-WM als Kandidat für einen Stammplatz im Sturmzentrum herauskristallisiert. Dringender Handlungsbedarf besteht bei den Madrilenen demnach wohl nicht, aber Woltemade werde sehr hoch eingeschätzt.