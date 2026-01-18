Der VfB Stuttgart hat nach seinem Traumstart ins neue Jahr einen kleinen Dämpfer im Kampf um die Champions-League-Plätze kassiert.

Nach zwei Siegen gegen die direkten Konkurrenten Leverkusen und Frankfurt kam der Pokalsieger VfB Stuttgart zum Rückrundenbeginn der Bundesliga nur zu einem 1:1 (0:0) gegen Union Berlin und verpasste den Sprung auf Rang drei.

Chris Führich (59.) hatte den VfB in Führung gebracht, doch der frühere Stuttgarter Woo-yeong Jeong (83.) gelang für Union der späte Ausgleich.

Gegen diszipliniert und kompakt verteidigende Berliner fand der VfB trotz größerer Spielanteile zu selten ein Durchkommen und geht minimal angeschlagen in das schwierige Auswärtsspiel in der Europa League bei der AS Rom (Donnerstag, 21.00 Uhr). Union blieb derweil im fünften Ligaspiel in Folge ungeschlagen.