Die Zukunft von Nelson Weiper liegt offenbar doch in Mainz. Nachdem zuletzt einiges auf eine Trennung in diesem Sommer hingewiesen hatte, steht das Eigengewächs laut dem Verein nun vor der Verlängerung.

U21-Vizeeuropameister Nelson Weiper steht nach dem Wirbel der vergangenen Woche doch vor einer Vertragsverlängerung beim Fußball-Bundesligisten 1. FSV Mainz 05. Man habe in den vergangenen Tagen "in sehr offenen Gesprächen mit Nelly und seinem Management einen gemeinsamen Weg gefunden und werde dies in Kürze in einem neuen Vertrag fixieren", sagte Sportvorstand Christian Heidel kurz vor dem Bundesliga-Auftakt am Sonntag.

Im Zuge der Einigung kehrte Weiper auch sogleich in den Spieltagskader der Mainzer gegen den 1. FC Köln (ab 15:30 Uhr im Liveticker) zurück. Zuletzt war der 20 Jahre alte Angreifer wegen seiner ungeklärten Vertragssituation sowohl gegen Dynamo Dresden als auch Rosenborg Trondheim nicht berücksichtigt worden.